وزير الشباب يصدر قرارا لتعيين أعضاء المقاعد الشاغرة ببرلمان الشباب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، اليوم الأحد، القرار رقم (156) لسنة 2022 بشأن إضافة حكم لقراره رقم (124) لسنة 2022، يقضي بتوليه تعيين الأعضاء بالمقاعد الشاغرة في برلمان الشباب الليبي بالدوائر الانتخابية التي لم يترشح بها العدد الكافي والدوائر الانتخابية التي لم يترشح بها أحد.

وينص القرار رقم (156) لسنة 2022، الذي صدر بناء «على عرض من اللجنة المركزية لانتخابات برلمان شباب ليبيا» على أن تتوفر فيمن يعين لعضوية برلمان الشباب «الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية برلمان الشباب».

وأُعلنت مساء اليوم النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب الليبي خلال احتفالية أُقيمت بالعاصمة طرابلس حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا.

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نسبة المشاركة في انتخابات برلمان الشباب الليبي

وسلجت عملية انتخاب برلمان الشباب الليبي 148 ألفًا و594 مشاركة عبر الرسائل القصيرة. منها 75 ألفًا و920 رسالة عبر شركة «ليبيانا» و72 ألفًا و674 رسالة عبر شركة «المدار». وبلغت نسبة الأصوات الناجحة من إجمالي هذه المشاركات 51 ألفًا و439 صوتًا.

واستعرضت الناطقة باسم وزارة الشباب النتائج الأولية للمرشحين الفائزين في الدوائر الانتخابية الـ13 بمختلف أنحاء البلاد؛ حيث تنافس عليها أكثر من ألفي مرشح من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و40 عامًا.

ونوهت الناطقة باسم وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية إلى أنه سيجري الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان الشباب الليبي غدا الإثنين.