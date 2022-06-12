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بحضور الدبيبة.. إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 10:43 مساء
بحضور الدبيبة.. إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب الليبي
احتفالية إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب، مساء الأحد 12 يونيو 2022. (حكومتنا)
alwasat radio

أعلنت مساء اليوم الأحد في العاصمة طرابلس، النتائج الأولية لانتخبات برلمان الشباب الليبي بعد إنتهاء عملية التصويت الإلكتروني، الذي إشرفت عليه حكومة الوحدة الوطنية، وذلك في احتفالية حضرها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء والمسؤولين والسفراء الأجانب المعتمدين لدى ليبيا.

وشهد الدبيبة رفقة الحضور من الوزراء والمسؤولين والدبلوماسيين الأجانب، إعلان النتائج الأولية للتصويت في انتخابات برلمان شباب ليبيا، التي انتهت عند الساعة الثامنة من مساء اليوم.

برنامج تدريبي توعوي للديمقراطية
ودعا الدبيبة في كلمته بالمناسبة بعدما رحب بالحضور، إلى ضرورة مواصلة تنفيذ هذه الفكرة وتفسيرها وتوضيحها عبر وسائل الإعلام المختلفة خاصة أنها تجربة تعد الأولى من نوعها في ليبيا، معتبرًا أنها بمثابة «برنامج تدريبي توعوي للديمقراطية في ليبيا يستهدف الشباب وتأهيلهم للمبادرة في الانتخابات المقبلة والتي تليها».

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وشدد الدبيبة في كلمته على أنه «لا طريق ولا مسار ولا أي طريق آخر غير الانتخابات» للمضي قدمًا بليبيا، مقدمًا شكره للقائمين على هذه المبادرة ومتمنيًا وصولها إلى كافة الليبيين في مختلف أنحاء البلاد.

نسبة المشاركة في انتخابات برلمان الشباب الليبي
وسلجت عملية انتخاب برلمان الشباب الليبي 148 ألفًا و594 مشاركة عبر الرسائل القصيرة. منها 75 ألفًا و920 رسالة عبر شركة «ليبيانا» و72 ألفًا و674 رسالة عبر شركة «المدار». وبلغت نسبة الأصوات الناجحة من إجمالي هذه المشاركات 51 ألفًا و439 صوتًا.

واستعرضت الناطقة باسم وزارة الشباب النتائج الأولية للمرشحين الفائزين في الدوائر الانتخابية الـ13 بمختلف أنحاء البلاد؛ حيث تنافس عليها أكثر من ألفي مرشح من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و40 عامًا.

ونوهت الناطقة باسم وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية إلى أنه سيجري الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات برلمان الشباب الليبي غدا الإثنين.

احتفالية إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب، مساء الأحد 12 يونيو 2022. (حكومتنا)
احتفالية إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب، مساء الأحد 12 يونيو 2022. (حكومتنا)
احتفالية إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب، مساء الأحد 12 يونيو 2022. (حكومتنا)
احتفالية إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب، مساء الأحد 12 يونيو 2022. (حكومتنا)
احتفالية إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب، مساء الأحد 12 يونيو 2022. (حكومتنا)
احتفالية إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب، مساء الأحد 12 يونيو 2022. (حكومتنا)
احتفالية إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب، مساء الأحد 12 يونيو 2022. (حكومتنا)
احتفالية إعلان النتائج الأولية لانتخابات برلمان الشباب، مساء الأحد 12 يونيو 2022. (حكومتنا)
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