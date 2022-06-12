الدبيبة يبلغ سفير بلجيكا استياءه من الإجراءات المتخذة ضد أصول مؤسسة الاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سفير بلجيكا لدى ليبيا كريتسوفر دوباسومبير، استياءه من الإجراءات المتخذة من قبل السلطات البلجيكية ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا، منبهًا إلى أنها ستؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة للسفير البلجيكي لدى ليبيا كريستوف دوباسومبير، مساء اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بمناسبة انتهاء فترة عمله على رأس البعثة الدبلوماسية لبلاده في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة والسفير البلجيكي «تطرق إلى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات البلجيكية ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا؛ حيث أبدى الدبيبة استياءه منها، منبهًا على أنها ستؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين».

إجراءات قضائية في بلجيكا ضد مؤسسة الاستثمار ورئيسها

وتواجه المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها علي محمود، إجراءات قضائية في بلجيكا على خلفية محاولات الأمير البلجيكي لوران الاستيلاء على أموال المؤسسة لدى مصرف «يورو كلير» في بروكسل تنفيذًا لحكم صادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية.

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لكن المؤسسة أكدت في بيان يوم 12 يناير الماضي، تصديها للطلب المقدم من الأمير البلجيكي للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن لإصدار ترخيص لتنفيذ حكمه بالاستيلاء على أموال المؤسسة الموجودة لدى مصرف «يوروكلير»، إلا أن لجنة العقوبات الدولية رفضت منحه هذا الترخيص.

تطوير العلاقات الليبية - البلجيكية

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صحته على «فيسبوك» أن الدبيبة أشاد خلال اللقاء بالجهود التي بذلها السفير كريستوفر دوباسومبير في تطوير العلاقات الليبية - البلجيكية في العديد من المجالات، متمنيًا له التوفيق في المهام التي سيكلف بها مستقبلًا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السفير البلجيكي ثمَّن من جانبه «ما وجده طيلة فترة عمله في ليبيا من دعم وتفهم وما يبذله الدبيبة من جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في بلاده».

والتقى السفير البلجيكي في وقت سابق بطرابلس اليوم، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وتبادل الجانبان خلاله اللقاء الحديث عن العلاقات الثنائية بين ليبيا وبلجيكا وسُبل تطويرها، كما جرى التطرق إلى ملف الانتخابات.

لقاء الدبيبة مع سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوفر دو باسومبيير، الأحد 12 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)