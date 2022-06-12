Atwasat

الدبيبة يبلغ سفير بلجيكا استياءه من الإجراءات المتخذة ضد أصول مؤسسة الاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 09:02 مساء
الدبيبة يبلغ سفير بلجيكا استياءه من الإجراءات المتخذة ضد أصول مؤسسة الاستثمار
لقاء الدبيبة مع سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوفر دو باسومبيير، الأحد 12 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أبلغ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سفير بلجيكا لدى ليبيا كريتسوفر دوباسومبير، استياءه من الإجراءات المتخذة من قبل السلطات البلجيكية ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا، منبهًا إلى أنها ستؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة للسفير البلجيكي لدى ليبيا كريستوف دوباسومبير، مساء اليوم الأحد، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بمناسبة انتهاء فترة عمله على رأس البعثة الدبلوماسية لبلاده في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة والسفير البلجيكي «تطرق إلى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات البلجيكية ضد أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا؛ حيث أبدى الدبيبة استياءه منها، منبهًا على أنها ستؤثر على مستوى العلاقات بين البلدين».

إجراءات قضائية في بلجيكا ضد مؤسسة الاستثمار ورئيسها
وتواجه المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها علي محمود، إجراءات قضائية في بلجيكا على خلفية محاولات الأمير البلجيكي لوران الاستيلاء على أموال المؤسسة لدى مصرف «يورو كلير» في بروكسل تنفيذًا لحكم صادر لصالحه ضد وزارة الزراعة الليبية.

- خلال لقائه سفير بلجيكا.. المشري يتمسك بإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية
- رئيس مؤسسة الاستثمار يطلع الدبيبة على الإجراءات المتخذة لحماية أصولها في الخارج
- تحركات حكومية لإنقاذ الأموال المجمدة في بلجيكا

لكن المؤسسة أكدت في بيان يوم 12 يناير الماضي، تصديها للطلب المقدم من الأمير البلجيكي للجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن لإصدار ترخيص لتنفيذ حكمه بالاستيلاء على أموال المؤسسة الموجودة لدى مصرف «يوروكلير»، إلا أن لجنة العقوبات الدولية رفضت منحه هذا الترخيص.

تطوير العلاقات الليبية - البلجيكية
وأضاف المكتب الإعلامي عبر صحته على «فيسبوك» أن الدبيبة أشاد خلال اللقاء بالجهود التي بذلها السفير كريستوفر دوباسومبير في تطوير العلاقات الليبية - البلجيكية في العديد من المجالات، متمنيًا له التوفيق في المهام التي سيكلف بها مستقبلًا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السفير البلجيكي ثمَّن من جانبه «ما وجده طيلة فترة عمله في ليبيا من دعم وتفهم وما يبذله الدبيبة من جهود كبيرة لتحقيق الاستقرار في بلاده».

والتقى السفير البلجيكي في وقت سابق بطرابلس اليوم، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وتبادل الجانبان خلاله اللقاء الحديث عن العلاقات الثنائية بين ليبيا وبلجيكا وسُبل تطويرها، كما جرى التطرق إلى ملف الانتخابات.

لقاء الدبيبة مع سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوفر دو باسومبيير، الأحد 12 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوفر دو باسومبيير، الأحد 12 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير

نكبة جديدة.. 1200 فلسطيني في الضفة الغربية يواجهون خطر التهجير
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية

شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
ثلاث قلائد للمنتخب الليبي في البطولة العربية للقفز بالمظلات (صور)

ثلاث قلائد للمنتخب الليبي في البطولة العربية للقفز بالمظلات (صور)
سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة

نص كلمة وليامز في افتتاح اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
ظروف عودة الصورة

ظروف عودة الصورة
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس

المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس
ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا

ألمانيا تعاني أمام المجر.. وتتعادل للمرة الرابعة على التوالي بأمم أوروبا
وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا

وصفها بـ«المروعة».. الأمير تشارلز ينتقد خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ديربي طرابلس ودوري الصعود للممتاز
«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم ...
«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين

«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا وصيفي جنوبا خلال اليومين المقبلين
صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع

صوان: حكومة الدبيبة أغدقت المال على الميليشيات ومنحتها الشرعية وعقدت الوضع
سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات

سعر غالون الوقود في الولايات المتحدة يتخطى 5 دولارات
البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)

البلدوزر عبد الله هاجر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم للقوة البدنية (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا ...
خلال لقائه سفير بلجيكا.. المشري يتمسك بإجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية
خلال لقائه سفير بلجيكا.. المشري يتمسك بإجراء الانتخابات على أسس ...
سامح شكري يؤكد أهمية الحفاظ على صلاحيات مجلس النواب الليبي بشأن السلطة التنفيذية
سامح شكري يؤكد أهمية الحفاظ على صلاحيات مجلس النواب الليبي بشأن ...
اللافي يؤكد مباركة المجلس الرئاسي لمؤتمر أعيان وشيوخ برقة في سلوق
اللافي يؤكد مباركة المجلس الرئاسي لمؤتمر أعيان وشيوخ برقة في سلوق
الدبيبة يبلغ سفير بلجيكا استياءه من الإجراءات المتخذة ضد أصول مؤسسة الاستثمار
الدبيبة يبلغ سفير بلجيكا استياءه من الإجراءات المتخذة ضد أصول ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة ......
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في حديقة «سوق الثلاثاء»
«ساعات الذعر والغضب».. اشتباكات المسلحين تحاصر المواطنين في ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
المزيد
«تقرير الخبراء»: ست جماعات ليبية مسلحة استخدمت الاحتجاز التعسفي ضد معارضيها
«تقرير الخبراء»: ست جماعات ليبية مسلحة استخدمت الاحتجاز ......
فريق خبراء الأمم المتحدة: معظم الأراضي الليبية خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة
فريق خبراء الأمم المتحدة: معظم الأراضي الليبية خاضعة لسيطرة ......
شاهد في «وسط الخبر»: جولة المسار الدستوري.. وتفاصيل الخلاف حول السلطة التشريعية
شاهد في «وسط الخبر»: جولة المسار الدستوري.. وتفاصيل الخلاف ......
الدبيبة يبلغ سفير بلجيكا استياءه من الإجراءات المتخذة ضد أصول مؤسسة الاستثمار
الدبيبة يبلغ سفير بلجيكا استياءه من الإجراءات المتخذة ضد ......
اللافي يؤكد مباركة المجلس الرئاسي لمؤتمر أعيان وشيوخ برقة في سلوق
اللافي يؤكد مباركة المجلس الرئاسي لمؤتمر أعيان وشيوخ برقة في......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط