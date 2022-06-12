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بعد إعادة تشغيل حقل الاستقلال.. ضخ 60 مليون قدم مكعب من الغاز لمحطات الكهرباء بـ«الشرقية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 04:40 مساء
بعد إعادة تشغيل حقل الاستقلال.. ضخ 60 مليون قدم مكعب من الغاز لمحطات الكهرباء بـ«الشرقية»
منشآت حقل الاستقلال النفطي. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز)
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أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الأحد، «ضخ حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية»، وذلك بعد إعادة تشغيل حقل الاستقلال النفطي فور شحن كمية من مادة «النافثا».

وأكدت الشركة في بيان، أنها أعادت تشغيل حقل الاستقلال، بعدما تمكنت «من شحن منتج النافثا عبر الناقلة (CLAXTON BAY) صباح اليوم الأحد بكمية تقدر بـ253 ألف برميل تقريبًا، الأمر الذي منح الشركة سعة تخزينية تقدر بحوالي نصـف خزان».

ونوهت الشركة بأنه سيكون بمقدورها «تسيير عمليات الغاز بأريحية إذا ما جرى شحن المخزون المتبقي والجاهز للشحن، الذي يبلغ حوالي367 ألف برميل من منتج النافثا».

أضرار توقف حقل الاستقلال
وفي 30 مايو، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، ما تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي، وفقد 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة. وحينها قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن تلك «الأزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى على المناطق الشرقية».

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وبررت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، من جهتها، سبب توقف إمداد الغاز من حقل الاستقلال النفطي بوقف إنتاج الحقل بسبب انخفاض السعة التخزينية لمادة المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي.

وتوقف إنتاج حقل الاستقلال متأثرًا بتوقف عمليات التصدير من ميناء البريقة إثر قيام محتجين بمنع العمليات ما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» في منتصف أبريل الماضي.
 

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