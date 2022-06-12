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المبعوث الإيطالي يؤكد دعم بلاده اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 يونيو 2022, 01:14 مساء
المبعوث الإيطالي يؤكد دعم بلاده اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة
عبدالله اللافي خلال استقباله المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاند، بحضور السفير الإيطالي في العاصمة طرابلس، 12 يونيو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد المبعوث الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، «دعم بلاده لاجتماعات القاهرة، بين ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإيجاد إطار قانوني، من أجل تنظيم انتخابات وطنية حرة وشفافة، يقبل بنتائجها الجميع وتقود البلاد إلى مرحلة الاستقرار والسلام والبناء».

واستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، المبعوث الإيطالي والسفير جوزيبي بوتشينو في العاصمة طرابلس، لبحث مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد أورلاندو أهمية الاستمرار في المسار السياسي في ليبيا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية. وأشاد الوفد الإيطالي خلال الاجتماع، بما أنجزه المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، مؤكدًا دور المجلس في التهدئة والحفاظ على الاستقرار.

اللافي يشيد بدور إيطاليا في دعم المسار السياسي في ليبيا
ورحب اللافي بالوفد الإيطالي، مشيدًا بدور إيطاليا في دعم المسار السياسي في ليبيا، وجهودها في مساعي الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف، ينهي الأزمة الراهنة.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي «أهمية نجاح كل المسارات، وفي مقدمتها اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية، للعبور لحالة السلام الدائم في البلاد».

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وفي وقت سابق اليوم، انطلقت الجولة الأخيرة من مشاورات القاهرة التي تعقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري، وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد في افتتاح الجلسة، إن «هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وأنه لا مجال لأي إخفاقات».

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