الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، اليوم الأحد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

• الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل سرعتها إلى 20 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.