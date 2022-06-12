الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، اليوم الأحد.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.
• الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل سرعتها إلى 20 عقدة على ساحل الخمس ومصراتة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 10 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و 2 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و24 درجة مئوية.
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