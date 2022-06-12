ارتفاع الدولار في السوق الرسمية في مستهل تعاملات الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، في مستهل تعاملات الأسبوع.

وصعد متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.81 دينار اليوم السبت، مقابل 4.78 دينار الخميس، بفارق 3 قروش، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.



لكن سعر صرف اليورو انخفض بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.08 دينار مقابل 5.11 دينار، كما هبط سعر الجنيه الاسترليني إلى 5.93 دينار مقابل 6 دنانير الخميس بفارق 7 قروش.



وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي بفارق قرش واحد إلى 1.28 مقابل 1.27 الخميس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار بفارق قرش واحد، والدينار التونسي إلى 1.56 دينار مقابل 1.55 دينار..



وارتفعت الليرة التركية قرشًا واحدًا إلى 0.28 دينار مقابل 0.27 دينار، الخميس، وثبت اليوان الصيني عند 0.71 دينار.

