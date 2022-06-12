أبو الغيط: منزعجون من اشتباكات طرابلس

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، عن انزعاجه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس مساء الجمعة.
وأهاب أبو الغيط، في بيان، بجميع الأطراف الليبية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر 2020. ودعا إلى تنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
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ونقل الناطق باسمه تحذيره من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجددًا في ليبيا التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل. وحث الليبيين إلى مواصلة لقاءاتهم وحواراتهم بزخم أكبر من ذي قبل، للوصول إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.
اشتباكات طرابلس
واندلعت، مساء الجمعة، اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة. وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربًا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة النواصي، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، من دون وضوح أسبابها.
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