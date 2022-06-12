أبو الغيط: منزعجون من اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، عن انزعاجه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس مساء الجمعة.

وأهاب أبو الغيط، في بيان، بجميع الأطراف الليبية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر 2020. ودعا إلى تنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

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ونقل الناطق باسمه تحذيره من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجددًا في ليبيا التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل. وحث الليبيين إلى مواصلة لقاءاتهم وحواراتهم بزخم أكبر من ذي قبل، للوصول إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.