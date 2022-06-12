شاهد في «نسخة إلى الرأي العام».. هل سيكون الحل في ليبيا بيد الليبيين؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» المذاع عبر «قناة الوسط wtv) عن الخيارات المتاحة لحل الأزمة الليبية في ضوء اقتراب نهاية خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي هذا الشهر.

وقال الأكاديمي والباحث السياسي، مختار الجدال، خلال مداخلة إن «حل الأزمة الليبية لن يكون بيد الليبيين ولكن بيد المجتمع الدولي»، متوقعا الاستمرار في نفس المأزق في ظل عدم وجود حلول في المدى القريب.

وحسب الجدال، فإن الأزمة «لن تحل داخليا إلا بالذهاب إلى المواجهات»، فيما يبقى الوضع متأزما خاصة مع اقتراب انتهاء أجل الاتفاق السياسي المنبثق عن ملتقى الحوار في جنيف خاصة مع وجود حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

وبخصوص الزيارات المتزامنة للمسؤولين الإيطاليين والفرنسيين، قال الباحث السياسي إن هم إيطاليا وفرنسا «ليس استقرار ليبيا» وإنما غازها، وأضاف: «يتنافسون على من يستثمر في الغاز الليبي» وتابع: «الاستقرار ليس بيد فرنسا وإيطاليا ولكن بيد الليبيين وأميركا وروسيا».