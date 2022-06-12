المنفي يبلغ وليامز بفتح تحقيق بشأن اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، السبت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، بفتح تحقيق بشأن الاشتباكات التي وقعت بالعاصمة طرابلس، الجمعة، بهدف «محاسبة كل من تسول له نفسه أن يستخدم القوة لتعريض حياة المدنيين للخطر».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع المنفي ووليامز وتطرق إلى «أعمال العنف غير المقبولة التي اندلعت في طرابلس»، وفق تغريدة للمستشارة الأممية على حسابها بموقع «تويتر».

واندلعت، مساء الجمعة، اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة. وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربًا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة النواصي، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، من دون وضوح أسبابها.

ومنح المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان، وزيري الدفاع والداخلية، مهلة 72 ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أمس.

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وليامز تقدم إحاطة إلى المنفي بشأن اجتماعات القاهرة

وقالت وليامز إنها قدمت إحاطة إلى المنفي بشأن التوقعات المتعلقة بالجولة المقبلة والأخيرة لمحادثات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة والتي تنطلق غدًا في القاهرة حتى 19 يونيو لإعداد الإطار الدستوري اللازم للأخذ بالبلاد نحو انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة.

وأشارت وليامز إلى أن المنفي أعرب عن دعم المجلس الرئاسي التام للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في المسار الدستوري، موضحة الاتفاق على «أهمية ضمان تنفيذ الانتخابات في المستقبل القريب تلبية لإرادة الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم سياسيا».

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 12- 19 يونيو الجاري، اجتماعات الجولة الأخيرة، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت وليامز خلال مقابلة مع «تلفزيون المسار» عن «تقدم محرز» خلال اجتماعات المسار الدستوري بين لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة، بالقاهرة. وعبرت المستشارة الأممية عن تفاؤلها بنتائج الجولة الأخيرة من اجتماعات القاهرة، مشيرة إلى امتلاك «خيارات كثيرة» يمكن استخدامها حال فشل الاجتماعات.