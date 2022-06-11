باشاغا يتفق مع المبعوث الفرنسي على أهمية وحدة ليبيا واستقرارها

القاهرة - بوابة الوسط

عبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم السبت، عن سعادته بـ«التواصل المثمر والمستمر» مع المسؤولين الفرنسيي،ن وعلى رأسهم مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير.

وقال باشاغا، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «نحن على اتفاق حول أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، وضرورة وصول مفاوضات القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لنتائج إيجابية تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة».

وفي وقت سابق اليوم، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عبر حسابها على «تويتر» إن اجتماع باشاغا وسولير، السبت، خلص إلى «الاتفاق حول أهمية وحدة ليبيا واستقرارها وإصدار القاعدة الدستورية في القاهرة عبر مجلسي النواب والأعلى للدولة من أجل انتخابات رئاسية وبرلمانية».

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اجتماعات الجولة الأخيرة للمسار الدستوري

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 12- 19 يونيو الجاري، اجتماعات الجولة الأخيرة، للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف وضع إطار دستوري توافقي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وتجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

وفي 20 مايو الماضي، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، توصل اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة «إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور. وفي المقابل، ترفض الهيئة التأسيسية للدستور اجتماعات القاهرة، أو إجراء أية تعديلات على مسوَّدة الدستور المنجزة منذ العام2017م، باعتبارها خطوة تمثل «تعديًا على الاختصاصات المناطة بها».