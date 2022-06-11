«الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يمهل وزيري الدفاع والداخلية 72 ساعة لتقديم تقريرهما عن اشتباكات طرابلس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

منح المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وزيري الدفاع والداخلية، مهلة 72 ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة أمس.

وشدد القائد الأعلى في بيان، على أن من يعرض حياة المدنيين للخطر، ويعبث بالممتلكات الخاصة والعامة، سيعرض نفسه للملاحقة القانونية، وعلى الجميع التعامل بمسئولية وتغليب مصلحة الوطن.

ذعر واشتباكات في «سوق الثلاثاء»

وعاش سكان طرابلس ساعات من الذعر والقلق، مساء الجمعة، بعد اندلاع اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة.

وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربًا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة النواصي، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، من دون وضوح أسبابها.

- السفير الأوروبي: اشتباكات سوق الثلاثاء «مخزية وصادمة»

- باشاغا يدعو لإخلاء العاصمة طرابلس من الأسلحة بـترتيبات أمنية وإشراف أممي

- البعثة الأممية: قلق بالغ من اشتباكات سوق الثلاثاء

- وليامز عن اشتباكات «سوق الثلاثاء»: طفح الكيل... كفى يعني كفى!

البعثة الأممية «قلقة».. وباشاغا يدعو لإخلاء طرابلس من الأسلحة

وعبرت البعثة الأممية عن «قلقها البالغ إزاء اشتباكات مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس أدت الى تعريض حياة المدنيين للخطر» أمس الجمعة، و«أنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجموعات مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس».

وقالت البعثة في بيان إن «هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي». مناشدة «الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لمارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار».

بدورها، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طفح الكيل!.. كفى يعني كفى!..أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت». وأعادت وليامز تضمين بيان صادر عن البعثة الأممية، تعليقًا على الاشتباكات التي أثارت هلعًا وغضبًا واسعًا بين المواطنين.

فيما دعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إلى ضرورة فرض ترتيبات أمنية بإشراف البعثة الأممية لإخلاء العاصمة من كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك «لحماية المدنيين والأبرياء من المواطنين العزل».

وأضاف باشاغا في تعليقه على أحداث اشتباكات «سوق الثلاثاء» في قلب العاصمة طرابلس مساء أمس الجمعة: «لا يمكن للأمن أن يستتب، وللسلام أن يستقر، دون وجود دولة تحظى سلطاتها بالشرعية الدستورية والقانونية، وهذا يحثنا على المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية»، حسبما ذكر على حسابه بموقع «تويتر» اليوم السبت.