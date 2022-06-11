السفارة البريطانية: مسؤولية اشتباكات سوق الثلاثاء تقع على عاتق جميع الأطراف

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة البريطانية لدى ليبيا إن مسوؤلية اشتباكات سوق الثلاثاء بطرابلس «تقع على عاتق جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار لما فيه الخير للشعب الليبي».

ودانت السفارة في بيان اليوم السبت هذه الاشتباكات، مشيرة إلى تأييدها للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم بخصوص الاشتباكات.

قلق أممي من تعريض حياة الليبيين للخطر

وعبرت البعثة الأممية عن «قلقها البالغ إزاء اشتباكات مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس أدت الى تعريض حياة المدنيين للخطر» مشيرة إلى «أنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجموعات مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس».

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تطورات في وقت شديدة الحساسية

وقالت البعثة في بيان إن «هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي». مناشدة «الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لمارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار». كما ناشد البيان « جميع الليبيين لبذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج».

وعاش سكان طرابلس ساعات من الذعر والقلق مساء الجمعة بعد اندلاع اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة.

وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربًا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة النواصي، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»؛ من دون وضوح أسبابها.