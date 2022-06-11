مديرية أمن طرابلس: يجب إجراء تحقيق شامل في أحداث سوق الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، ضرورة إجراء تحقيق شامل في «الأحداث التي حصلت مساء الجمعة بمدينة طرابلس بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء».

وقالت المديرية في بيان إن تلك الأحداث «روّعت المواطنين الآمنين بالمنتزهات»، مشيرة إلى عقد اجتماع اليوم السبت بالمديرية لمناقشة العراقيل التي تواجه سير العمل الأمني.

يجب فرض الأمن داخل طرابلس

وأكد حاضرو الاجتماع ضرورة «فرض الأمن داخل العاصمة وإصدار الأوامر بانتشار دوريات الأمن في مواقعها التي تخدم الصالح العام»، وفق البيان، مضيفًا أن الاجتماع ترأسه وكيل وزارة الداخلية اللواء بشير الأمين، وعُقِد بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزير الداخلية خالد مازن.

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كما حضر الاجتماع مدير أمن طرابلس اللواء محمود ضو العابد ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش ورئيس قسم البحث الجنائي اللواء ناجي مصطفى الزوبي ومديرالإدارة العامة للدعم المركزي اللواء محمد فتح الله ورئيس قسم شرطة النجدة العميد مفتاح الأسطى ومعاون مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العقيد صلاح المرغني.

ساعات من الذعر بسبب الاشتباكات المسلحة

وعاش سكان طرابلس ساعات من الذعر والقلق مساء الجمعة بعد اندلاع اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء بقلب العاصمة، وهي من المناطق الأكثر ازدحامًا في المدينة.

وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربًا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية. وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة النواصي، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، دون توضيح سبب هذه الاشتباكات.

جانب من اجتماع مديرية أمن طرابلس لمناقشة تداعيات اشتباكات سوق الثلاثاء، 11 يونيو 2022. (المديرية)

اللواء بشير الأمين خلال حضوره اجتماع مديرية أمن طرابلس، 11 يونيو 2022. (المديرية)

جانب من اجتماع مديرية أمن طرابلس لمناقشة تداعيات اشتباكات سوق الثلاثاء، 11 يونيو 2022. (المديرية)