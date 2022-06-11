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تحرير 20 أفريقياً مخطوفا في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف السبت 11 يونيو 2022, 03:05 مساء
تحرير 20 أفريقياً مخطوفا في أجدابيا
المخطوفون الأفارقة عقب تحريرهم في أجدابيا. (بوابة الوسط)
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أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع الهلال النفطي، تحرير 20 شخصًا من جنسيات أفريقية مختلفة من إحدى «عصابات الفدية» بالمدينة.

وقال رئيس الفرع، المقدم معتز السعيطي في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، إن معلومات وصلت إليهم عن وجود عصابة تخطف العمالة الوافدة من الجنسيات الأفريقية، وتطالب أهالي المخطوفين بدفع أموال نظير إطلاقهم.

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وأضاف السعيطي، أنه على ضوء ذلك جرى فتح محضر تحرٍ وجمع المعلومات حول المعلومات الواردة من أجل التأكد من صحتها. وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة جرت مداهمة المكان الذي عُثِر فيه على الأشخاص المخطوفين وضبط العصابة التي كان يقودها شخص تشادي الجنسية.

وأشار السعيطي إلى أنه جرى نقل الأشخاص المخطوفين إلى مقر الفرع للاطمئنان على حالاتهم الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المخطوفون الأفارقة عقب تحريرهم في أجدابيا. (بوابة الوسط)
المخطوفون الأفارقة عقب تحريرهم في أجدابيا. (بوابة الوسط)
المخطوفون الأفارقة عقب تحريرهم في أجدابيا. (بوابة الوسط)
المخطوفون الأفارقة عقب تحريرهم في أجدابيا. (بوابة الوسط)
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