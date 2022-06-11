الرئيس الفنزويلي يدعو لضرورة توفير ضمانات تنظيم انتخابات في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات تسمح بإعادة بناء دولة ليبية سيدة وديمقراطية.

جاءت تصريحات مادورو عقب مباحثات ثنائية بقصر الرئاسة الجزائرية، على هامش زيارة قادته يومي الخميس والجمعة للجزائر قادمًا من تركيا قبل أن يواصل السبت جولته إلى إيران. وتابع الرئيس الفنزويلي «نتفق تمامًا مع الجزائر حول ضرورة توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات في ليبيا».

وسجلت الجزائر وفنزويلا، تطابقًا في وجهات نظر البلدين بخصوص مختلف المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضيتان الفلسطينية والصحراوية وكذا الوضع في ليبيا حسبما أكدت الرئاسة الجزائرية.

بدوره، أكد الرئيس تبون بخصوص الأزمة الليبية أنه متفق مع مادورو على «دعم الشعب الليبي الشقيق بانتخاب مسؤولين جدد لهم شرعية شعبية لبناء ليبيا التي يريدها»، مشيرًا لضرورة مساعدة الشعب الليبي في سبيل إنجاح مسار انتخابي ديمقراطي.

وليامز في الجزائر

وتزامنت زيارة مادورو مع زيارة مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى الجزائر واجتماعها مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة التي أكدت على أهمية الحفاظ على الهدوء وتجنب أية استفزازات أو خطابات تحريضية.

وبعدها عقد اجتماع ثلاثي تونسي- جزائري- ليبي في تونس الجمعة انتهى ببيان ختامي مشترك شدد خلاله لعمامرة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما، وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي.

يشار أن الجولة المقبلة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة تنعقد في القاهرة بدءًا من الغد الأحد وإلى غاية 19 يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري انتخابي تحسبًا لإجراء الاستحقاقات المقبلة.