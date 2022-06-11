Atwasat

الرئيس الفنزويلي يدعو لضرورة توفير ضمانات تنظيم انتخابات في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 11 يونيو 2022, 02:51 مساء
الرئيس الفنزويلي يدعو لضرورة توفير ضمانات تنظيم انتخابات في ليبيا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، 8 ديسمبر 2020، (ا ف ب)
alwasat radio

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتنظيم انتخابات تسمح بإعادة بناء دولة ليبية سيدة وديمقراطية. 

جاءت تصريحات مادورو عقب مباحثات ثنائية بقصر الرئاسة الجزائرية، على هامش زيارة قادته يومي الخميس والجمعة للجزائر قادمًا من تركيا قبل أن يواصل السبت جولته إلى إيران. وتابع الرئيس الفنزويلي «نتفق تمامًا مع الجزائر حول ضرورة توفير الظروف اللازمة لإجراء انتخابات في ليبيا».

وسجلت الجزائر وفنزويلا، تطابقًا في وجهات نظر البلدين بخصوص مختلف المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضيتان الفلسطينية والصحراوية وكذا الوضع في ليبيا حسبما أكدت الرئاسة الجزائرية.

- الرئاسة التونسية: تطابق وجهات النظر مع الجزائر حول ليبيا 
- مشاورات جزائرية مع روسيا وألمانيا حول ليبيا 
- مبادرة «لم الشمل» للرئيس الجزائري.. هل تنجح بكسر الجمود السياسي؟

بدوره، أكد الرئيس تبون بخصوص الأزمة الليبية أنه متفق مع مادورو على «دعم الشعب الليبي الشقيق بانتخاب مسؤولين جدد لهم شرعية شعبية لبناء ليبيا التي يريدها»، مشيرًا لضرورة مساعدة الشعب الليبي في سبيل إنجاح مسار انتخابي ديمقراطي.

وليامز في الجزائر
وتزامنت زيارة مادورو مع زيارة مستشارة الأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى الجزائر واجتماعها مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة التي أكدت على أهمية الحفاظ على الهدوء وتجنب أية استفزازات أو خطابات تحريضية.

وبعدها عقد اجتماع ثلاثي تونسي- جزائري- ليبي في تونس الجمعة انتهى ببيان ختامي مشترك شدد خلاله لعمامرة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش على أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما، وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي- ليبي. 

يشار أن الجولة المقبلة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة تنعقد في القاهرة بدءًا من الغد الأحد وإلى غاية 19 يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري انتخابي تحسبًا لإجراء الاستحقاقات المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه

إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان

الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان
دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب

دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب
اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا

اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا
كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى

كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟

«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد

لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد
جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية

جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية
التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية

التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية
الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»

قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون ...
عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون الرباط

عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون ...
«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس» أحد مصادره

«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس»...
«أم محمد» الأميركية.. كيف شاركت في عمليات إرهابية بليبيا؟

«أم محمد» الأميركية.. كيف شاركت في عمليات إرهابية بليبيا؟
مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)

مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)
ثورة فى الثورة

ثورة فى الثورة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة من مصراتة: الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاتفا لجهود جميع القطاعات
الدبيبة من مصراتة: الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاتفا لجهود جميع ...
الرئيس الفنزويلي يدعو لضرورة توفير ضمانات تنظيم انتخابات في ليبيا
الرئيس الفنزويلي يدعو لضرورة توفير ضمانات تنظيم انتخابات في ليبيا
تحرير 20 أفريقياً مخطوفا في أجدابيا
تحرير 20 أفريقياً مخطوفا في أجدابيا
رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة
رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة
مديرية أمن طرابلس: يجب إجراء تحقيق شامل في أحداث سوق الثلاثاء
مديرية أمن طرابلس: يجب إجراء تحقيق شامل في أحداث سوق الثلاثاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
المزيد
السفارة البريطانية: مسؤولية اشتباكات سوق الثلاثاء تقع على عاتق جميع الأطراف
السفارة البريطانية: مسؤولية اشتباكات سوق الثلاثاء تقع على ......
باشاغا يدعو لإخلاء العاصمة طرابلس من الأسلحة بـترتيبات أمنية وإشراف أممي
باشاغا يدعو لإخلاء العاصمة طرابلس من الأسلحة بـترتيبات أمنية......
المنقوش تجتمع مع رئيس مالطا.. وفيلا: ندعم الاستقرار في ليبيا
المنقوش تجتمع مع رئيس مالطا.. وفيلا: ندعم الاستقرار في ليبيا...
مديرية أمن طرابلس: يجب إجراء تحقيق شامل في أحداث سوق الثلاثاء
مديرية أمن طرابلس: يجب إجراء تحقيق شامل في أحداث سوق ......
رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة
رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط