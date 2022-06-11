Atwasat

الدبيبة من مصراتة: الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاتفا لجهود جميع القطاعات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 02:28 مساء
الدبيبة من مصراتة: الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاتفا لجهود جميع القطاعات
جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
alwasat radio

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن «الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاتف جهود جميع القطاعات لإنقاذ أبنائنا وبناتنا، باعتبارها آفة عالمية تُضيّع العقول وتقتل الأرواح، ويعتبر مروجوها أعداءً للوطن».

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة إلى مدينة مصراتة اليوم السبت؛ إذ تفقد رفقة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد مركز رعاية وحماية المدنيين، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للحكومة على موقع «فيسبوك».

- جهاز مكافحة المخدرات يطلب دعما لوجستيا من الأمم المتحدة
- «دعم الاستقرار»: ضبط 10 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات خلال أسبوع
- هدم أكشاك تروج للمخدرات في منطقة الوحيشي ببنغازي

واطلع الدبيبة على أقسام المركز وسير العمل بها واستمع إلى شرح من العاملين حول طبيعة العمل بهذه الأقسام. وأكد على ضرورة الاهتمام بالمركز وجعله يحظى باهتمام ودعم أكبر «لخدمة هذه الفئة والعاملين عليها».

جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان

التشكيلي محمد أبوميس يفتقد الغزلان
إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه

إصابة جاستن بيبر بشلل في وجهه
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. السويحلي 2 - 0 الأهلي طرابلس
الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان

الصين: لن نتردد في بدء حرب بشأن تايوان
دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب

دراسة: العثور على عناصر أساسية للحياة في عينات مأخوذة من كويكب
اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا

اكتشاف «أكبر ديناصور مفترس» عاش في أوروبا
كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى

كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟

«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد

لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد
جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية

جريدة «الوسط»: جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية
التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية

التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية
الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»

قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون ...
عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون الرباط

عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون ...
«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس» أحد مصادره

«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس»...
«أم محمد» الأميركية.. كيف شاركت في عمليات إرهابية بليبيا؟

«أم محمد» الأميركية.. كيف شاركت في عمليات إرهابية بليبيا؟
مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)

مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)
ثورة فى الثورة

ثورة فى الثورة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة من مصراتة: الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاتفا لجهود جميع القطاعات
الدبيبة من مصراتة: الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاتفا لجهود جميع ...
الرئيس الفنزويلي يدعو لضرورة توفير ضمانات تنظيم انتخابات في ليبيا
الرئيس الفنزويلي يدعو لضرورة توفير ضمانات تنظيم انتخابات في ليبيا
تحرير 20 أفريقياً مخطوفا في أجدابيا
تحرير 20 أفريقياً مخطوفا في أجدابيا
رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة
رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة
مديرية أمن طرابلس: يجب إجراء تحقيق شامل في أحداث سوق الثلاثاء
مديرية أمن طرابلس: يجب إجراء تحقيق شامل في أحداث سوق الثلاثاء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في ......
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي في طرابلس
العبش يوضح تفاصيل مشروع الجسر الخرساني البديل للجسر الحديدي ......
المزيد
السفارة البريطانية: مسؤولية اشتباكات سوق الثلاثاء تقع على عاتق جميع الأطراف
السفارة البريطانية: مسؤولية اشتباكات سوق الثلاثاء تقع على ......
باشاغا يدعو لإخلاء العاصمة طرابلس من الأسلحة بـترتيبات أمنية وإشراف أممي
باشاغا يدعو لإخلاء العاصمة طرابلس من الأسلحة بـترتيبات أمنية......
المنقوش تجتمع مع رئيس مالطا.. وفيلا: ندعم الاستقرار في ليبيا
المنقوش تجتمع مع رئيس مالطا.. وفيلا: ندعم الاستقرار في ليبيا...
مديرية أمن طرابلس: يجب إجراء تحقيق شامل في أحداث سوق الثلاثاء
مديرية أمن طرابلس: يجب إجراء تحقيق شامل في أحداث سوق ......
رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة
رويترز: السماح بتحميل ناقلة نفط من السدرة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط