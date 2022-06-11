الدبيبة من مصراتة: الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاتفا لجهود جميع القطاعات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن «الحرب ضد المخدرات تتطلب تكاتف جهود جميع القطاعات لإنقاذ أبنائنا وبناتنا، باعتبارها آفة عالمية تُضيّع العقول وتقتل الأرواح، ويعتبر مروجوها أعداءً للوطن».

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة إلى مدينة مصراتة اليوم السبت؛ إذ تفقد رفقة رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد مركز رعاية وحماية المدنيين، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للحكومة على موقع «فيسبوك».

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واطلع الدبيبة على أقسام المركز وسير العمل بها واستمع إلى شرح من العاملين حول طبيعة العمل بهذه الأقسام. وأكد على ضرورة الاهتمام بالمركز وجعله يحظى باهتمام ودعم أكبر «لخدمة هذه الفئة والعاملين عليها».

جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من زيارة الدبيبة لمركز حماية المدنيين في مصرتة، 11 يونيو 2022. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)