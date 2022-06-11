المنقوش تطالب بمحاسبة المشاركين في اشتباكات سوق الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش بمحاسبة المشاركين في الاشتباكات التي وقعت فيما يُعرف بجزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، أمس الجمعة.

وقالت المنقوش إن «استخدام لغة العنف وترويع الأهالي والأطفال الذين يحاولون الاستمتاع بهواء بلادهم في يوم الجمعة المبارك هو عمل مرفوض شكلًا ومضمونًا»، وأضافت: «يجب على كل من شارك في مثل هذه الأعمال أن يحاسب.. الليبيون يستحقون السلام»، وذلك وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويوم أمس الجمعة، ذكرت مصادر محلية أن اشتباكت اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة النواصي، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة» وذلك في منطقة جزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، دون توضيح سبب هذه الاشتباكات.

إدانات دولية لاشتباكات سوق الثلاثاء

ولقيت الاشتباكات إدانات دولية؛ إذ عبرت البعثة الأممية لدى ليبيا عن «قلقها البالغ إزاء اشتباكات مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس أدت إلى تعريض حياة المدنيين للخطر» أمس الجمعة، و«أنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجموعات مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس».

من جهتها، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز على الاشتباكات: «طفح الكيل!.. كفى يعني كفى!.. أدعو إلى الهدوء التام وحماية المدنيين في كل مكان من ليبيا، وفي كل وقت». وفق ما ذكرت المسؤولة الأممية في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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بدوره، قال السفير الأميركي مبعوث الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن المسؤولين عن الاشتباكات التي وقعت فيما يعرف بجزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، «سيدفعون ثمن هذه الاشتباكات من الشعب الليبي وكذلك المجتمع الدولي».

أما سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، فقد وصف الاشتباكات بأنها «صادمة ومخزية». وقال ساباديل، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جرى إطلاق الأسلحة على حديقة حيث يركض الأطفال ويلعبون. الأماكن العامة في طرابلس ملك للعائلات وليس لرجال مسلحين».