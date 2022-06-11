تشاد: 91 مليون دولار.. قيمة الذهب المهرب أسبوعيا إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي إن قيمة كميات الذهب المهرَّب من بلاده كل أسبوع تقدر بنحو 57 مليار فرنك أفريقي (91 مليون دولار)، مشيرًا إلى أن وجهة هذه الذهب تكون ليبيا.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الحكومية (تيلي تشاد)، إن «هذا الوضع ضخم ويجب أن يتوقف»، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية.

زيارة لموقع متقل 100 من عمال المناجم

وزار ديبي، كوري بوغودي، وهي بلدة شمالية قُتل فيها ما لا يقل عن 100 عامل منجم في اشتباكات للحصول على الذهب في مايو الماضي.

وتقلل تقديرات ديبي من قيمة صادرات الذهب المهرّب إلى خارج تشاد، التي بلغت حوالي 200 مليون دولار في العام 2020، وفقًا لبيانات البنك الدولي.

- صراع دموي على الذهب قرب الحدود الليبية مع تشاد

- تشاد تخلي مناطق «النزاع على الذهب» قرب ليبيا من المنقبين

- المحجوب: القيادة العامة ترسل تعزيزات عسكرية إلى الجنوب (صور وفيديو)

- بعد «نزاع الذهب» قرب الحدود الليبية.. تشاد تقدم مهلة يوما واحدا لنزع سلاح المدنيين

محاولات تشادية للسيطرة على الذهب

وتتطلع تشاد إلى إعادة تأكيد سيطرتها على احتياطياتها من الذهب، التي كانت مصدرًا طويلًا للصراع والتهريب، في أعقاب تصاعد الاشتباكات الدامية في مناطق التعدين.

ويسعى ديبي إلى الاستفادة من الذهب المستخرج في أقصى الشمال، وهي منطقة «عديمة الجنسية» إلى حد كبير تسيطر عليها الميليشيات المسلحة. ولطالما شكل تعدين الذهب في منطقة الحدود الثلاثية بين تشاد وليبيا والنيجر تحديًا أمنيًا للإدارة في العاصمة نجامينا.

وفي أوائل العام 2021، استخدم المتمردون المتمركزون في ليبيا المنطقة الحدودية لشن هجوم للإطاحة بوالد ديبي، الزعيم القديم الجنرال إدريس ديبي. وقتل الحاكم القمعي خلال زيارة لجبهة القتال في 20 أبريل، بحسب السلطات الموقتة.

ووفق «بلومبرغ»، لا تزال تشاد تعاني من تأثير وفاة ديبي، بينما تكافح مع الصدمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وتغيُّر المناخ وعدم الاستقرار الإقليمي. وتواجه تشاد حاليًا أزمة أمن غذائي وتكافح للتوصل إلى اتفاق مع دائنين خارجيين، من بينهم عملاق تجارة السلع جلينكور بي إل سي، لإعادة هيكلة 2.8 مليار دولار من الديون الخارجية.

كيف تستفيد تشاد من مناجم الذهب؟

وتعهد ديبي الخميس الماضي بضمان استفادة التشاديين من مناجم الذهب في كوري بوغودي. وقال: «سننشئ خدمات التعدين وسلطات الضرائب والجمارك، أما الأجانب الذين يريدون التعدين هنا سيحتاجون إلى تصريح للقيام بذلك». وتابع: «ستحصل الدولة على نصيبها، بينما يحق للمحافظة 5% من عائداتها من مواردها الطبيعية». ونفى ديبي أن يكون إجلاء قوات الأمن لعمال المناجم الصغار محاولة من قبل السلطات لتسليم المناجم إلى جهات أجنبية.

وفشلت المحاولات السابقة لتصنيع احتياطيات الذهب في تشاد بسبب انعدام الأمن ونقص البنية التحتية في المنطقة النائية، وفقًا لتقرير صدر أخيرًا عن المركز النرويجي للتحليل العالمي.

كان وزير الدفاع التشادي، داود يحيى إبراهيم أعلن في أواخر مايو أن نحو 100 شخص قتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب في شمالي تشاد يومي 23 و24 مايو. وأكد الوزير التشادي أنه جرى تعليق جميع عمليات التعدين غير الرسمية وإجلاء المتواجدين في هذه المواقع.

تنقيب غير شرعي تتورط فيه عصابات

وتنشط عصابات التنقيب غير الشرعي عن الذهب على حدود ليبيا مع كل من النيجر وتشاد، وتنخرط في أعمال التنقيب هذه شخصيات من جنسيات أفريقية راغبة في الوصول إلى أوروبا، إذ يجري استغلالهم من مهربي الذهب.

وتقع مناجم الذهب على الحدود بين ليبيا وتشاد في كل من دجادو شمال شرق النيجر، وكوري بوغودي وكلينجي وتيبستي على الحدود التشادية الليبية، حيث يقوم العمال بغربلة أكياس التبر، وهو مسحوق الذهب المليء بالشوائب.

وتخضع مناطق مناجم الذهب لنفوذ القبائل المتواجدة الحدود الليبية مع تشاد والنيجر، ما يؤدي أحيانًا إلى وقوع صدامات مسلحة بين بعض هذه القبائل.

وتنذر المواجهات التي تشهدها منطقة مناجم الذهب في كوري بوغودي بأوضاع أمنية قد تؤثر على الجنوب الليبي.