بالصور.. مياه النهر الصناعي تصل 4 قرى قرب بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

‏أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم السبت، الانتهاء من أعمال الصيانة للمحطة رقم 149 الواقعة على المسار الغربي لخزان سلوق، وجرت بالفعل أعمال التعبئة للخط.



سلوق وقمينس والمقرون وجردينة

وأكد مدير إدارة التشغيل والصيانة بالمنظومة أن كافة الأعمال جرت وفق جدول الصيانة المقرر، مشيرًا إلى أن المياه وصلت للمحلات الغربية (سلوق وقمينس والمقرون وجردينة) قرب بنغازي بعد طول انتظار.

ووجه الشكر إلى «شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء (المقاول المنفذ) الذي واصل الليل بالنهار من أجل استكمال الأعمال وفق جداول العمل المعتمدة، وجهاز استثمار مياه النهر لتعاونهم في تغذية مدينة بنغازي بالمياه عبر خزان عمر المختار الكبير (خزان ماسكلو) خلال أعمال الصيانة».

من أعمال الصيانة للمحطة رقم 149 الواقعة على المسار الغربي لخزان سلوق، 11 يونيو 2022. (جهاز النهر الصناعي)

من أعمال الصيانة للمحطة رقم 149 الواقعة على المسار الغربي لخزان سلوق، 11 يونيو 2022. (جهاز النهر الصناعي)