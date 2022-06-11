البعثة الأممية: قلق بالغ من اشتباكات سوق الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

عبرت البعثة الأممية عن «قلقها البالغ إزاء اشتباكات مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس أدت الى تعريض حياة المدنيين للخطر» أمس الجمعة، و«أنباء أخرى عن تحشيد من قبل مجموعات مسلحة مدججة بالأسلحة الثقيلة من المناطق المحيطة بطرابلس».

وقالت البعثة في بيان إن «هذه التطورات تحدث في فترة شديدة الحساسية، وفي ظل استقطاب واسع على الصعيد السياسي». مناشدة «الأطراف الليبية الأمنية والسياسية لمارسة أقصى درجات ضبط النفس والتحلي بصفات القيادة المسؤولة وحل جميع الخلافات سواء على الصعيد المحلي أم الوطني عبر الحوار». كما ناشد البيان « جميع الليبيين لبذل كل ما بوسعهم للحفاظ على استقرار البلاد الهش في هذا الوقت الحرج».

البعثة الأممية تشيد بجهود جميع الأعيان والأطراف الليبية

ويوم أمس الجمعة، ذكرت مصادر محلية أن الاشتباكت اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة النواصي، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة» وذلك في منطقة جزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، دون توضيح سبب هذه الاشتباكات.

وأشادت البعثة الأممية «بجهود جميع الأعيان والأطراف الليبية ممن عكفوا على نزع فتيل الاحتقان الحالي وحل الأزمة السياسية القائمة». ونوه بيان البعثة إلى ما تبذله «الأمم المتحدة والشركاء الدوليون والأطراف الليبية المعنية من جهود حثيثة في سبيل حلحلة الأوضاع بما في ذلك عبر المحادثات الرامية لوضع إطار دستوري يمكن من تنظيم انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة».

ومن المزمع أن تُستهل الجولة الثالثة والأخيرة من هذه المحادثات يوم غد الأحد في القاهرة، حسب البيان.