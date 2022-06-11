باشاغا يعلق على بيان الرئاسة التونسية بشأن ليبيا

أشاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا «بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي - الليبي وحرص الشقيقة تونس على وحدة واستقرار ليبيا»، وفق تغريدة عبر حساب باشاغا الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال باشاغا - وفق التغريدة - «الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات»، وأضاف: «سوف أستمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبيين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة». واستطرد: «لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية غرض الابتزاز السياسي».
قيس سعيد: تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا
ويوم الجمعة، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد «أن تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا»، مجددًا «الإعراب عن استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا لدعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكّن الشعب الليبي الشقيق من التفرّغ لجهود التنمية والإعمار»، وذلك في بيان أصدرته الرئاسة التونسية عقب استقبال قيس سعيد لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش التي ترأست وفدًا ليبيًا في جلسة المشاروات المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، أمس الجمعة، في تونس.
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