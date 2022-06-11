باشاغا يعلق على بيان الرئاسة التونسية بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا «بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الداعم للحل السياسي الليبي - الليبي وحرص الشقيقة تونس على وحدة واستقرار ليبيا»، وفق تغريدة عبر حساب باشاغا الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال باشاغا - وفق التغريدة - «الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقًا للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات»، وأضاف: «سوف أستمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبيين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطة منتخبة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة». واستطرد: «لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية غرض الابتزاز السياسي».