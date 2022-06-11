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الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 يونيو 2022, 09:41 صباحا
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا
النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت (11 يونيو 2022). (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، اعتدالًا في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا.

وتتأثر أغلب مناطق الشمال بكتلة هوائية معتدلة تعمل على تراجع في درجات الحرارة، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

وتترواح درجات الحرارة المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق الساحلية بين 26 و31 درجة مئوية، وبين 35 و42 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب. وتتكاثر السحب من حين لآخر على بعض مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيًا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ماب ين 34 و28 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازى حتى أمساعد - الواحات - مراده
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 26 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على غات.
الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية على أغلب المناطق؛ وتسجل 34 درجة مئوية على هون هذا اليوم.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

- غروب الشمس في العاصمة طرابلس اليوم (الساعة 08:15 م)
- شروق الشمس في العاصمة طرابلس غدًا (الساعة 05:57 ص)

الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا
الأرصاد: اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا
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