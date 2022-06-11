المشري يطالب بالتحقيق في اشتباكات جزيرة سوق الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم السبت، كلًا من المجلس الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق فوري بشأن حادث تبادل لإطلاق النار بين مجموعات مسلحة في المنطقة المعروفة بجزيرة سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

وطالب المشري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بنشر نتائج التحقيق للرأي العام ومعاقبة المتورطين «وإلا فإننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين».

المشري: استِهتار بأرواح المواطنين

ووصف المشري هذه الاشتباكات في منطقة مكتظة بالعائلات بأنها «استهتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة». وفي وقت متأخر الجمعة، قال شهود عيان إن مواجهات وقعت بين عناصر تابعة لكتيبة «النواصي»، وأخرى تتبع عبدالغني الككلي المعروف بـ«غنيوة».

- شهود عيان: تبادل إطلاق نار بين مجموعات مسلحة في جزيرة سوق الثلاثاء بطرابلس

وانتابت حالة من الذعر سكان المنطقة، وأيضًا العائلات، الذين خرجوا للتنزه في الجزيرة، وسط انقطاع التيار الكهربائي، فيما انتشرت البوابات الأمنية بمداخل العاصمة. وتداولت صفحات ليبية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأصوات الرماية بالأسلحة الآلية.