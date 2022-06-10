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المؤتمر الوطني لعودة الملكية الدستورية يعقد ملتقى في مصراتة غدا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 10:24 مساء
المؤتمر الوطني لعودة الملكية الدستورية يعقد ملتقى في مصراتة غدا
الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي خلال كلمة في تسجيل مصور بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال، 23 ديسمبر 2021، (الإنترنت)
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أعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا، أشرف بودواوة عقد ملتقى في مدينة مصراتة غدا السبت، ضمن سلسلة مؤتمرات ونشاطات للمؤتمر؛ بغية الدعوة إلى إعادة الحكم الملكي الدستوري للبلاد.

وقال بودواوة، في تصريح صحفي، إن عودة الحكم الملكي «يعد المنقذ الوحيد والجذري من الفوضى التي تعيشها البلاد، خاصة بعد الانسداد السياسي والدستوري الحاصل الآن».

الحكم الملكي ضامنة لتجنب مشكلات الوطن
وأضاف أن «شكل نظام الحكم الملكي المنصوص في الدستور مهم جدا لإيجاد مرجعية ضامنة لتجنب المشكلات التي تعصف بالوطن، فنصوص دستور المملكة أثبتت توازنها وقوتها وملاءمتها للهوية الليبية، ودورها الحاسم في نشر العدل وأفكار السلام والتسوية والاندماج والثقة بين الليبيين».

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وأشار إلى أن « الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي بعيد عن الصراعات والتجاذبات السياسية، ولم يتورط في أي حرب، ولم تتلطخ أيديه بالدماء في الساحة الليبية، وإن الملكية الدستورية قادرة على إدارة الشأن الليبي بشكل دستوري، وإنهاء الصراع السياسي على السلطة والمال والانقسام، والجدل حول الانتماءات الحزبية والشخصيات السياسية».

وأكمل: «وبما أن نظام الحكم في الدستور ملكي وراثي دستوري، وليس مطلقا، فإن الأمير محمد الحسن السنوسي يمثل نظام الحكم فيه وفقا لشرعيته القانونية والدستورية، وسيكون رمزاً ومظلة لكل الليبيين وضماناً لوحدة البلاد واستقرارها وأمنها».

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