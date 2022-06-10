الدبيبة يبحث المستجدات السياسية في ليبيا مع مبعوث الرئيس الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، والسفيرة الفرنسية المعتمدة لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، وذلك في مدينة مصراتة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء الدبيبة مع مبعوث الرئيس الفرنسي جرى خلاله «بحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وأهمية إنجاز القاعدة الدستورية وبلوغ الانتخابات».

ويزور مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير العاصمة طرابلس منذ الثلاثاء الماضي بالتزامن مع زيارات بدأها نظراؤه في كل من إيطاليا وألمانيا، بعد مشاركتهم في اجتماع لكبار الدبلوماسيين حول ليبيا عقد في تونس قبل أيام.

لقاءات المبعوث الفرنسي في طرابلس

وأجرى المبعوث الفرنسي منذ وصوله إلى طرابلس عديد اللقاءات مع المسؤولين الليبيين تركزت على مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل وضع حد لاستمرار أزمتها مع اقتراب انتهاء أجل خارطة الطريق في يونيو الجاري.

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وشملت لقاءات المبعوث الفرنسي كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وأطلع المبعوث الفرنسي محاوريه الليبيين خلال اللقاءات على ما خلصت إليه الاجتماعات التي عُقدت في تونس، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العمل الدولية بشأن ليبيا، مؤكدا دعم بلاده للجهود المبذولة لإنهاء العمل على المسار الدستوري؛ وذلك للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

دور فرنسا في ليبيا خلال الفترة المقبلة

كما وعد سولير خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بأن يكون لفرنسا «دور إيجابي في استقرار ليبيا، وصولا إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي» وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية.

ويأتي هذا في ظل حراك دولي نشط خلال الفترة الأخيرة، مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.