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تدريب فريق من المهندسين لإدارة تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 07:11 مساء
تدريب فريق من المهندسين لإدارة تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي
المهندسين المستهدفين بالدورة التدريبية بمحطة غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
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شرعت الشركة العامة للكهرباء في تدريب فريق من المهندسين؛ وذلك استعدادا لإدارة تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي الذي تأمل الشركة دخول أولى وحداته على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الجمعة، إن الدورة التدريبية التي بدأت لمجموعة من المهندسين تركز على مجال التشغيل ومساعدات المحطة، وتشتمل على جانب نظري وآخر عملي في مختلف التخصصات، وذلك في إطار حرص الشركة على تطوير الكوادر البشرية والرفع من كفاءتهم الفنية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن الدورة التدريبية بدأت في منتصف شهر مايو وتستمر لمدة شهر، ويُجرى تنفيذها في محطة غرب طرابلس، وتهدف إلى الرفع من كفاءة الكوادر الفنية وتمكينهم من إدارة وتشغيل المحطة بطريقة فنية آمنة ودقيقة.

تأخر مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي
وتعطل تشغيل الوحدة الأولى لمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي التي كان مقررا دخولها على الشبكة الكهربائية أواخر الشهر الماضي، إثر تعرضها لأضرار على مستوى خطوط نقل الطاقة ودوائر النقل جراء الاشتباكات التي جرت بمنطقة جنزور، في 15 مايو.

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وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن أسفها لما حدث في الوقت الذي كانت تستعد فيه الشركة للانتهاء من المشروع الحيوي المنتظر. وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، في 19 مايو عن تعذر الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتشغيل مشروع محطة غرب طرابلس، مطالبا «الحكومة بضرورة التدخل».

ورجح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن يتأخر تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي «من ثلاثة إلى أربعة أشهر» بسبب تعرضه لأضرار جراء الاشتباكات، بسبب الوقت الذي سيستغرقه توفير قطع غيار للأجزاء المعطوبة جراء الاشتباكات.

إنجاز 90% من مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس
ومطلع الشهر الماضي، أكدت الشركة العامة للكهرباء أن نسبة الإنجاز في أعمال الإنشاء بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي بلغت أكثر من 90%، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها الشبكة لسد النقص الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية.

وبدأت أعمال الإنشاء في مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو 2021، وأعلنت الشركة العامة للكهرباء قبل أسبوع، قرب دخول الوحدة الأولى بالمشروع على الشبكة الكهربائية، مطمئنة المواطنين بأن جهودا كبيرة تبذلها لمعالجة العجز الحاصل في الشبكة.

المهندسين المستهدفين بالدورة التدريبية بمحطة غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
المهندسين المستهدفين بالدورة التدريبية بمحطة غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
المهندسين المستهدفين بالدورة التدريبية بمحطة غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
المهندسين المستهدفين بالدورة التدريبية بمحطة غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
المهندسين المستهدفين بالدورة التدريبية بمحطة غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
المهندسين المستهدفين بالدورة التدريبية بمحطة غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
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