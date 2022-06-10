Atwasat

الرئاسة التونسية: تطابق وجهات النظر مع الجزائر حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 06:08 مساء
الرئاسة التونسية: تطابق وجهات النظر مع الجزائر حول ليبيا
لقاء الرئيس قيس سعيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة 10 يونيو 2022. (الرئاسة التونسية)
alwasat radio

أكدت الرئاسة التونسية «تطابق وجهات النظر بين تونس والجزائر حول ضرورة التوصّل إلى حل سياسي ليبي-ليبي دون تدخل خارجي بما يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق وأمنه، وبما يُعزّز الاستقرار في المنطقة».

جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة التونسية عقب لقاء الرئيس قيس سعيد مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي جرى خلاله استعراض الملف الليبي، عقب جلسة المشاورات التي عقدت اليوم الجمعة بين وزراء خارجية تونس وليبيا والجزائر.

مشاورات ثلاثة بين ليبيا وتونس والجزائر
وشاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، على رأس وفد ليبي، اليوم، في جلسة مشاروات ثلاثية ضمت إلى جانبها كل من وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي والجزائري رمطان لعمامرة.

- المنقوش تشارك في جلسة مشاورات مشتركة بين ليبيا وتونس والجزائر
- المنقوش تصل تونس

وجدد وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر خلال الجلسة، التي عقدت في تونس «التأكيد على أهمية العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة الثلاثة وعمق الروابط التي تجمع بين شعوبها وإيمانها بوحدة المصير» وفق بيان حكومة الوحدة الوطنية.

المنقوش تلتقي الرئيس التونسي
وفي ختام جلسة المباحثات الثلاثية، التقت المنقوش الرئيس التونسي قيس سعيد «الذي عبر عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، معربا عن دعمه للشقيقة ليبيا وللمساعي الحميدة وجهود حكومة الوحدة الوطنية في تعزيز الاستقرار والوحدة في ليبيا».

من جهتها، ثمنت المنقوش «دور الشقيقة تونس في المنطقة وحرصها على استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، والعلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين» حكومة الوحدة الوطنية.

لقاء الرئيس قيس سعيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة 10 يونيو 2022. (الرئاسة التونسية)
لقاء الرئيس قيس سعيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة 10 يونيو 2022. (الرئاسة التونسية)
لقاء الرئيس قيس سعيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة 10 يونيو 2022. (الرئاسة التونسية)
لقاء الرئيس قيس سعيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة 10 يونيو 2022. (الرئاسة التونسية)
لقاء الرئيس قيس سعيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة 10 يونيو 2022. (الرئاسة التونسية)
لقاء الرئيس قيس سعيد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة 10 يونيو 2022. (الرئاسة التونسية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السويحلي متقدما على الأهلي طرابلس.. الشوط الثاني عبر قناة «WTV»

السويحلي متقدما على الأهلي طرابلس.. الشوط الثاني عبر قناة «WTV»
كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى

كاركاتير خيري - سلاح بعيد المدى
«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟

«جيمس ويب» تعرّض لاصطدام نيزكي.. هل يؤثر فيه؟
هدنة لـ«الفرسان» قبل مواجهة «نسور قرطاج» في تصفيات أفريقيا

هدنة لـ«الفرسان» قبل مواجهة «نسور قرطاج» في تصفيات أفريقيا
لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد

لجنة التحقيق في اقتحام «الكابيتول» تعلن نتائجها.. وترامب يرد
الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الألماني كريستيان بوك يقترب من رئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
داخل العدد 342: جمود وغموض سياسي.. وعيوب التعديل الدستوري

داخل العدد 342: جمود وغموض سياسي.. وعيوب التعديل الدستوري
مصر تخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

مصر تخسر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023
قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون موقفهم من «الحكومتين»

قادة تشكيلات من المنطقة الغربية يجتمعون بمسؤولين مغاربة في الصخيرات.. ويحددون ...
عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون الرباط

عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون ...
«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس» أحد مصادره

«مركزي بنغازي»: التقرير السنوي الاستثنائي وثيقة تاريخية.. وبيانات «مركزي طرابلس»...
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثالث لنهائيات ليبيا لكرة السلة

تعرف على نتائج مباريات اليوم الثالث لنهائيات ليبيا لكرة السلة
«أم محمد» الأميركية.. كيف شاركت في عمليات إرهابية بليبيا؟

«أم محمد» الأميركية.. كيف شاركت في عمليات إرهابية بليبيا؟
وزير الدفاع الأوكراني: مئة قتيل و500 جريح في صفوف جنودنا كل يوم

وزير الدفاع الأوكراني: مئة قتيل و500 جريح في صفوف جنودنا كل يوم
معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية
«المركزي» ينفي صلته بـ«التقرير السنوي الاستثنائي 2015 - 2020»

«المركزي» ينفي صلته بـ«التقرير السنوي الاستثنائي 2015 - 2020»
مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)

مزاد خيول في ليبيا.. يؤكد أهمية الفروسية بالثقافة المحلية (صور)
ثورة فى الثورة

ثورة فى الثورة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنقوش تصل تونس
المنقوش تصل تونس
هدية ينتقد «انفراد» محافظ المصرف المركزي بـ«القرارات».. ويحذر من التبعات
هدية ينتقد «انفراد» محافظ المصرف المركزي بـ«القرارات».. ويحذر من ...
وفاة شابين جراء انقلاب سيارة قرب مدخل سرت
وفاة شابين جراء انقلاب سيارة قرب مدخل سرت
اختتام فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول «الامتثال»
اختتام فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول «الامتثال»
مقتل عاملين من نيجيريا إثر انفجار أسطوانة أكسجين بورشة صناعية في سرت
مقتل عاملين من نيجيريا إثر انفجار أسطوانة أكسجين بورشة صناعية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا
«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا...
المزيد
خلال استقباله المنقوش..قيس سعيد: تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا
خلال استقباله المنقوش..قيس سعيد: تونس ترفض أي محاولة لتقسيم ......
الرئاسة التونسية: تطابق وجهات النظر مع الجزائر حول ليبيا
الرئاسة التونسية: تطابق وجهات النظر مع الجزائر حول ليبيا...
المنقوش تشارك في جلسة مشاورات مشتركة بين ليبيا وتونس والجزائر
المنقوش تشارك في جلسة مشاورات مشتركة بين ليبيا وتونس ......
مقتل عاملين من نيجيريا إثر انفجار أسطوانة أكسجين بورشة صناعية في سرت
مقتل عاملين من نيجيريا إثر انفجار أسطوانة أكسجين بورشة ......
اختتام فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول «الامتثال»
اختتام فعاليات المؤتمر المصرفي الليبي حول «الامتثال»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط