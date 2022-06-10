هدية ينتقد «انفراد» محافظ المصرف المركزي بـ«القرارات».. ويحذر من التبعات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة دراسة ومناقشة مخرجات اجتماع سرت المنعقد في 31 مايو، زايد هدية، اليوم الجمعة، إن اللجنة لاحظت «انفراد» محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالقرارات دون دعوة مجلس إدارة المصرف للانعقاد.

واعتبر هدية في تصريح نقله موقع مجلس النواب، أن تصرفات المحافظ «فردية»، و«لا تمثل مجلس إدارة المصرف»، محذرا من «آثار مترتبة لها في السياسة النقدية»، من شأنها أن «تعيق عمل الدولة أو قد تستخدم لتوجه سياسي معين»، ومضى قائلا: «هذه المؤسسة (مصرف ليبيا المركزي) تنظمها قوانين ولوائح».

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هدية يرفض الحديث المتداول بشأن تكوين لجنة لتقسيم إيرادات النفط

ورفض هدية الحديث المتداول عن وجود أفكار من دول لم يسمها، وكذلك الأمم المتحدة، بشأن تكوين لجنة لتقسيم إيرادات النفط برعاية الأمم المتحدة، وقال:«هذا الحديث مرفوض في ظل وجود مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته والميزانية التي سيقرها مجلس النواب المنتخب»، وأضاف: «النفط هو العائد الوحيد لليبيين ولا يمكن أن نسمح بذلك».

وتابع رئيس اللجنة موضحا: «هناك مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي يجب أن يجتمع ويقرر، ومجلس نواب يجب أن يقوم بدوره من خلال إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ»، مشددا على أن «هذه الفكرة لا يمكن أن تنجح في ليبيا وكذلك غيرها من الأفكار المشابهة مثل النفط مقابل الغذاء».

وأشار هدية إلى أن هناك قوانين تنظم الأمور المالية بمصرف ليبيا المركزي والعلاقة بينه وبين الحكومة ووزارة المالية، وقال: «لابد أن يجتمع مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي ويتخذ متحدا قرارات» دون أن ينفرد المحافظ بالقرارات.