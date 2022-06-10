مكافحة الإرهاب والأمن الغذائي في مشاورات المنقوش ولعمامرة في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الجمعة، عقد قمة ثلاثية تجمع مسؤولين من تونس وليبيا والجزائر وتركز على قضايا التنمية المندمجة والمتضامنة، ومكافحة الإرهاب، والتصدي للجريمة المنظمة، والأمن الغذائي والطاقي والبيئي.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة في بيان، إلى أن تونس تستقبل اليوم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، ووزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة.

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وقالت الوزارة التونسية إن الاجتماع يعكس «حرص الدول الثلاث على تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية»، لافتة إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة لاستعراض الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة.