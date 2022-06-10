«الأرصاد»: أجواء معتدلة على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة، اليوم الجمعة، على أغلب مناطق الشمال الغربي، بينما تكون درجات الحرارة مرتفعة على باقي المناطق.

رأس أجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

- حالة السماء: قليلة السحب.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة الليلة وصباح الغد.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة أحيانا ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على بنغازي والجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتكون بين 40 و45 درجة على باقي المناطق وتسجل انخفاضا يوم الغد.

الجفرة- سبها- غات- غدامس-الحمادة:

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر أحيانا على غات.

- الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على غدامس والجفرة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و43 درجة، وتتراجع يوم الغد على غدامس والجفرة.