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التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 يونيو 2022, 01:52 صباحا
التعرف إلى هوية شقيقين ضمن الجثامين المكتشفة بمقابر ترهونة الجماعية
الشقيقان: محمد يونس علي المختار وعبدالرزاق يونس علي المختار (صفحة رابطة ضحايا ترهونة على فيسبوك)
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أعلنت «رابطة ضحايا ترهونة»، اليوم الخميس، التعرف بشكل رسمي إلى هوية شقيقين خُطفا قبل عامين، ضمن الجثامين المكتشفة في المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وقالت الرابطة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الشقيقان هما محمد يونس علي المختار من مواليد مواليد 2000 في ترهونة، (طالب)، وعبد الرزاق يونس علي المختار من مواليد 2002 في ترهونة، (طالب).

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تفاصيل خطف الشقيقين في ترهونة
وأضافت أن «ميلشيا الكانى خطفتهما من منزلهما الكائن بترهونة في 8 أبريل 2020، وجرى احتجازهما في سجن الزراعة (البوكسات) لعدة أيام ثم غُيبوا قسراً حتى عُثر عليهما في المقابر الجماعية موقع الزراعة 5 كيلوا بتاريخ 7 يوليو 2021».

وأوضحت أنه جرى التعرف عليهما عند الطب الشرعي وهيئة البحث عن المفقودين في شهر يونيو 2022، وستقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر يوم الإثنين 13 يونيو 2022 بالمسجد العتيق في ترهونة.

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