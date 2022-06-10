شاهد «اقتصاد بلس»: موضع الموانئ الليبية في قائمة الأفضل كفاءة

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «WTV»، الخميس، الضوء على بيانات للبنك الدولي عن أداء موانئ الحاويات، والتي تشير إلى أن موانئ الشرق الأوسط وشرق آسيا كانت الأفضل من حيث الاستجابة للنمو الكبير في حجم الأنشطة والتقلبات في الخدمات الناجمة عن تأثيرات جائحة كورونا العالمية.

لكن رغم ذلك خرجت الموانئ الليبية من القائمة بسبب الظروف التي تشهدها البلد، حيث تصدر ميناء الملك عبدالله في السعودية صدارة القائمة، من أصل 370 ميناء عالمي، ثم جاءت موانئ: «صلالة» في عمان و«حمد» في قطر و«خليفة» في الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى.

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لماذا نفى «المركزي» صلته بـ«التقرير السنوي الاستثنائي»؟

كما تناولت الحلقة الجدل المثار بشأن تقرير أصدره فرع المصرف المركزي في بنغازي، بعدما نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس صلته بـ«التقرير السنوي الاستثنائي عن الفترة من 2015 إلى 2020»، الصادر عن فرع بنغازي.

وفي المقابل قال المصرف المركزي بنغازي إن هذا التقرير الذي نشره في مايو الماضي «هو وثيقة تاريخية عن الفترة بين 2015 حتى 2020، وهي التي شهدت ذروة الانقسام للمصرف المركزي بقطبيه»، لافتًا إلى أن مصدر البيانات المنشورة في التقرير السنوي «هي البيانات الدورية التي يصدرها مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.

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