لعمامرة يشدد على ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات حول الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة «ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات التي يهدف البعض من خلالها للبحث عن أدوار إقليمية وهمية على حساب مصلحة الشعب الليبي والتي لم تأت بأي نتيجة سوى التشويش على وساطة الأم المتحدة».

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، في أعقاب لقاء جمع الوزير لعمامرة ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، التي تزور الجزائر العاصمة.

الجزائر تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة

وأفاد بيان الوزارة, الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بأن «الطرفين تناولا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا, إلى جانب المساعي المبذولة تحت مظلة الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من تجاوز الحالة الراهنة للانقسام وبلورة التوافقات الضرورية بشأن الشروط السياسية والأمنية والقانونية لإجراء انتخابات نزيهة».

- وليامز ولعمامرة يبحثان التطورات الليبية ويتفقان على أهمية تجنب أية أعمال استفزازية

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وجدد الوزير «دعم الجزائر لجهود الأم المتحدة في هذا المجال», مذكرًا بموقف بلاده «المبدئي والثابت حول ضرورة مضاعفة الجهود لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار ممثليه مثلما دأب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التأكيد عليه في عديد المناسبات».

الخارجية الجزائرية: المسار الأممي سيشهد في الأيام المقبلة مرحلة حاسمة

واتفق الطرفان، في ختام اللقاء، على «تعزيز التواصل والتنسيق خاصة أن المسار الأممي سيشهد في الأيام المقبلة مرحلة حاسمة تتطلب انخراط والتزام جميع الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة العليا فوق كل اعتبارات أخرى».

وفي وقت سابق اليوم قالت ستيفاني وليامز، إنها اتفقت مع رمطان لعمامرة، على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وتجنب أية أعمال استفزازية أو خطابات تحريضية.

وخلال الفترة الأخيرة جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في أكثر من مناسبة دعمه حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في ليبيا أولا.

وتتصل هذه اللقاء بنشاط مكثف خلال الفترة الأخيرة، مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.