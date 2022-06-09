وليامز ولعمامرة يبحثان التطورات الليبية ويتفقان على أهمية تجنب أية أعمال استفزازية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها اتفقت خلال اجتماع مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار على الأرض وتجنب أية أعمال استفزازية أو خطابات تحريضية.

لعمامرة يجدد موقف الجزائر إزاء الأزمة الليبية

وأشارت وليامز، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على «تويتر»، أنها ناقشت مع لعمامرة التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة، لافتة إلى أن الوزير لعمامرة جدد موقف الجزائر بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة.

وأضافت أن لعمامرة أعرب عن «دعم الجزائر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وضرورة إنهاء العمل في المسار الدستوري الذي يملكه ويقوده الليبيون خلال الجولة القادمة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة، والتي ستنعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري/انتخابي متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية».

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وخلال الفترة الأخيرة جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في أكثر من مناسبة دعمه حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، وشدد على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في ليبيا أولا.

وخلال افتتاح معرض «صنع في الجزائر»، في العاصمة طرابلس الإثنين الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية: «نعول على الجزائر كثيرًا في دعم ليبيا واستقرارها وأمنها... سمعنا موقفًا واضحًا جدًا من السيد عبدالمجيد تبون بشأن موقفه من استقرار ليبيا، أشكره وأبعث سلامي الخاص له».

وشهدت الأيام الأخيرة نشاطا مكثفًا على المستويين المحلي والخارجي، مع قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك في 22 يونيو الجاري.