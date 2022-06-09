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داخل العدد 342: جمود وغموض سياسي.. وعيوب التعديل الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 10:05 مساء
داخل العدد 342: جمود وغموض سياسي.. وعيوب التعديل الدستوري
العدد 342 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 9 يونيو 2022. (بوابة الوسط)
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صدر اليوم الخميس العدد 342 من جريدة «الوسط» ونطالع في صفحته الأولى قصة رئيسية ترصد مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي والعسكري في ليبيا.
القصة التي تناولت أهمية تعجيل تحريك المسار العسكري لمواجهة السيناريوهات المحتملة، جاءت بعنوان «جمود في الداخل وغموض في الخارج حول مصير العملية السياسية».

هاشتاغ # إلا رسول الله يا مودي يتصدر
وفي الصفحة الثانية نطالع تقارير عدة منها تقرير بعنوان «هاشتاغ # إلا رسول الله يا مودي يتصدر الترند».

وعودة إلى الشأن الليبي ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما؛ تحت عنوان «الجميع ينتظر نهاية يونيو.. ليبيا تترقب وضع ما بعد انتهاء خارطة طريق حكومة الدبيبة ومهمة وليامز».

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أما الصفحة الرابعة فيتصدرها تقرير حول التعديلات الدستورية وكان أحد عناوينه «H2O توضح عيوب التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري». وفي الصفحة ذاتها نطالع تقريرا حول انتخابات برلمان الشباب الليبي، وجاءت بعنوان «تمديد فترة الدعاية الانتخابية لبرلمان الشباب».

حضور بريطاني لإنعاش العلاقات مع ليبيا
وعلى الصفحة الخامسة نطالع موضوعا عن إعادة فتح السفارة البريطانية في طرابلس، وجاء بعنوان «حضور بريطاني لإنعاش العلاقات مع ليبيا». وفيه تدعو السفيرة البريطانية الفرقاء الليبيين إلى التوافق.

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أزمة تونس وسيطرة روسيا على الشرق الأوكراني
وفي الشؤون العربية والدولية نطالع في الصفحة السادسة موضوعات منها تقرير رئيسي بعنوان تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وجاء بعنوان «روسيا تبسط سيطرتها على الشرق الأوكراني وتطلق اتصالا بريا مع القرم».

أما الصفحة السابعة فنقرأ فيها متابعة موسعة للأزمة التونسية وجاءت بعنوان «الأزمة التونسية تدخل محطة الدستور.. الجمهورية الجديدة تتصدى للأحزاب ذات المرجعية الدينية.. وتتجنب ذكر الإسلام دين للدولة».

ميزانية استثنائية لمؤسسة النفط الليبية
وتحت عنوان «الإيرادات 54.6 مليار دينار.. وميزانية استثنائية لمؤسسة النفط»، نقرأ تقريرا رئيسا في الصفحة الثامنة حول تقرير مصرف ليبيا المركزي عن مالية الشهور الخمسة الأولى لهذا العام.

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ويتصدر الصفحة السابعة تقرير يرصد الصراع القضائي حول أموال ليبيا في الخارج، وجاء بعنوان «ليبيا تحاول منع الاستحواذ على 150 مليون يورو مجمدة في باريس».

بلديات الجبل تطلب ميزانيات مماثلة للسنة الماضية
ومن الاقتصاد إلى شؤون البلديات ونطالع في الصفحة الثانية عشرة أخبارا وموضوعات متنوعة منها؛ موضوع رئيسي بعنوان «بلديات الجبل تطلب ميزانيات مماثلة للسنة الماضية». وذلك خلال لقاء عمداء وأعيان هذه البلديات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

وفي صفحة الثقافة والفن نطالع موضوعات وأخبارا فنية وثقافية عدة منها؛ تقرير تحت عنوان «ليبيا توقع على البروتوكول التأسيسي لاتحاد النقابات الموسيقية العربية».

وإلى الرياضة ونقرأ في الصفحة الرابعة عشرة موضوعا رئيسيا تحت عنوان «حراك سياسي × الملعب الرياضي»، ويرصد كواليس اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع مسؤولي الأندية المرشحة للصعود للممتاز، وتعهده بتقديم الدعم المعنوي والمادي لهذه الأندية.

ونطالع في صدر الصفحة الخامسة عشرة تقريرا بعنوان «ديربي العاصمة يتوهج بمواجهة الأهلي طرابلس أمام الاتحاد على ملعب الجميل.. الثلاثاء».

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