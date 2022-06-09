بعد 6 سنوات.. النيابة العامة تعلن ضبط قاتلة الطفلة ميار عاشور

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت النيابة العامة، اليوم الخميس، تفاصيل واقعة خطف وقتل الطفلة ميار عاشور البالغة من العمر خمس سنوات، لغرض إرغام أهلها على دفع فدية مالية، قبل ما يقرب من 6 سنوات.

دماء على ثياب الفرح

وعُثر على الطفلة ميار في مزرعة مهجورة مقتولةً بتاريخ 3 نوفمبر 2016، ومحفوظةً جثتها التي تحلَّلت في حقيبة ملابس، على الهيئة التي كانت عليها عند خطفها من أمام منزل أسرتها، وهي ترتدي ثوب فرح بمناسبة مراسم زفاف أختها.

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سبب الوفاة.. قتل وحشي

وأضافت النيابة، في بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أن الطبيب الشرعي أرجع سبب الوفاة إلى تعرُّض المغدورة إلى عنف لا يتناسب مع عمرها تمثَّل في أثر قيدٍ حول معصميْها؛ وضرب بأداة صلبة على رأسها وصدرها؛ نجم عنه: تكسُّر أضلعها؛ وتهتُّك رئتها؛ ونزفٍ حادٍّ أدى إلى ضغوط على رئتيْها حتى توقَّفَ تنفسها.

ضبط الفاعلة من مكان اختبائها

وأوضحت النيابة أن تدابير الملاحقة القضائية أسفرت عن معرفة الفاعلة، وتحديد مكان اختفائها من قبل قسم شؤون ضبط المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام، وترتَّب على ذلك ضبطها بالتعاون مع قسم النجدة - بنغازي.

وكانت واقعة اختطاف وقتل الطفلة ميار عاشور يوم 20 أكتوبر 2016، من أمام منزل عائلتها في منطقة الزهراء بورشفانة، قد أثارت استياء شعبيا عارما آنذاك.