إيطاليا تخطط للاستغناء التام عن الغاز الروسي خلال عامين ونصف.. هل تستفيد ليبيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، أن استقلال بلاده بالكامل عن الغاز الروسي سيستغرق عامين ونصف، حسبما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

يأتي هذا فيما تخطط روما لزيادة وارداتها من دول أخرى، على رأسهم ليبيا والجزائر، ففي الرابع من أبريل الماضي، أعلن وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو سينغولاني، عن قرب توقيع بلاده أولى صفقاتها للحصول على مزيد الغاز من ليبيا وموردين آخرين، ليحل محل التدفقات الروسية في الأسابيع المقبلة.

إيطاليا مصرة على استبدال الغاز الروسي

وعلى هامش مؤتمر «تحول الطاقة العالمي» في روما قال ديسكالزي اليوم الخميس: «بعد عامين ونصف، وبالتالي في شتاء 2024-2025، سنكون مستقلين تماما عن الغاز الروسي»، مضيفا: «سياسيا، سقف الغاز بعيد جدا، ولكن إصرار (رئيس الوزراء الإيطالي ماريو) دراغي و(وزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو) شينغولاني جعلاه يدخل جدول الأعمال الأوروبي . وهذه خطوة مهمة».

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وحول وضع سقف لأسعار الغاز، قال ديسكالزي: «لا يتفق الجميع مع ذلك ولكننا عاجلا أم آجلا سنضطر إلى إيجاد إحساس بالانتماء للمجتمع»، مشددا على ضرورة توقع «مخاطر ترشيد الغاز المحتمل في الشتاء المقبل، بسبب النقص المحتمل في الإمدادات من روسيا، ولهذا السبب يجب أن يكون لدينا سعر غاز يسمح لنا بملء مرافق التخزين».

هل تلجأ إيطاليا لتقليص استهلاك الغاز؟

وبخصوص إمكانية تقليص استهلاك الغاز في إيطاليا، أشار ديسكالزي إلى أن «نظامنا للأسف هو نظام يعمل بالغاز، وبالتالي هناك أولويات على مستوى الأمن القومي»، معربا عن اعتقاده بأن «بدلا من الانتظار، يجب أن نكون سباقين حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للبحث عن حلول تترك أحدا جانبا».

وفي الأول من يونيو الجاري، أعلنت مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة عن تراجع صادرات الغاز الروسي بنسبة 27.6% بين يناير ومايو 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وتثير تساؤلات حول قدرة دول أوروبية على الاستعاضة بالغاز من موردين آخرين عن الغاز الروسي، لكن في نهاية مارس، أشار رئيس الوزراء ماريو دراغي إلى استبدال كامل الإمدادات الروسية سيكون من الصعب للغاية، حيث استوردت إيطاليا العام الماضي نحو 29 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا، لكنه أشار إلى إمكانية استبدال بين 30 و40% من الإمدادات الروسية على الفور.

يذكر أن ليبيا تلبي حوالي 2.5% فقط من احتياجات الغاز الإيطالية اليومي، الذي يأتي معظمه من روسيا ثم الجزائر وقطر.