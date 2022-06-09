اجتماع أمني في طرابلس يناقش الاستعداد لتأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع أمني في طرابلس، الخميس، مدى جاهزية الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات وسير عملها، وآلية التواصل مع غرفة العمليات الفرعية البالغ عددها 25 غرفة بعموم البلاد.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ونائبه للغرفة الرئيسية، حيث جرى الوقوف على مدى استجابة مديريات الأمن للتجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

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قاعدة بيانات متكاملة بشأن الانتخابات

ونقل البيان عن مدير الإدارة ثنائه على جهود رئيس غرفة العمليات وضباط الغرف الفرعية، حيث جرى تكوين قاعدة بيانات بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية وصولا إلى انتخابات آمنة ومستقرة. وقدم نائب مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات عرضا مرئيا «يتعلق بالعنف الانتخابي كدروس مستفادة».

ومنذ أكتوبر من العام الماضي تقول وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية إنها مستعدة لتأمين العملية الانتخابية، من خلال خطة أمنية جرى وضعها بالخصوص، قبل أن يتعذر إجراء الاستحقاق، ولا يزال موعده البديل غير واضح المعالم، في ظل نقاشات تجرى بالقاهرة بين وفدين لمجلسي النواب والدولة للاتفاق على قاعدة دستورية تقود للانتخابات.

جانب من اجتماع عُقِد في مقر الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من اجتماع عُقِد في مقر الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من اجتماع عُقِد في مقر الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من اجتماع عُقِد في مقر الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)