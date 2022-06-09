غوتيريس: النزاع في ليبيا والإرهاب أدى إلى تقويض جهود السلام

القاهرة - بوابة الوسط

أدرج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ليبيا ضمن بؤر الصراع التي تسببت فيه الجماعات الإرهابية في تقويض جهود تسوية الأزمة.

وقال غوتيريس في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لتنسيق الاتفاق العالمي لمكافحة الإرهاب، مساء الأربعاء، إن الجماعات الإرهابية تستغل النزاعات العرقية وهشاشة الدولة. وأضاف أنه في البلدان المتضررة من النزاعات، مثل ليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، أدى الإرهاب إلى تصعيد العنف، مما أدى إلى عدم الاستقرار، وتقويض جهود السلام، وإعاقة أهداف التنمية. وكشف عن تسجيل أفريقيا جنوب الصحراء 48% من الوفيات المنسوبة إلى الجماعات الإرهابية في العالم.

استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الجماعات الإرهابية مثل القاعدة و«داعش» والجماعات التابعة لهما تواصل التوسع في منطقة الساحل وتشق طريقها في وسط وجنوب أفريقيا. مشددا على أن إتباع نهج متكامل وشامل ضروري لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، داعيا إلى الاستثمار في الصحة والتعليم والحماية والمساواة بين الجنسين وأنظمة العدالة ، ووضع عمليات ديمقراطية حقيقية.

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ووجدت العناصر الإرهابية في ظل الانقسام السياسي والعسكري في جنوب ليبيا مرتعا خصبا للتحرك عبر الحدود مع تشاد والنيجر وتنفيذ عمليات خاطفة ضد رجال الأمن من حين لآخر.