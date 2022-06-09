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عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون الرباط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 05:38 مساء
عقيلة صالح ووفد من القيادة العامة وقادة مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية يزورون الرباط
عدد من قادة المجموعات المسلحة بالمنطقة الغربية الذين شاركوا في اجتماع مونترو يومي 13 و14 مايو، نظمه «مركز الحوار الإنساني في جنيف. (الإنترنت)
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من المقرر أن يصل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، ووفد من القيادة العامة برئاسة بلقاسم خليفة حفتر إضافة إلى قادة مجموعات مسلحة من المنطقة الغربية، إلى الرباط، في لقاء مرتقب هو الثالث بين هذه الأطراف الليبية وممثليهم منذ مايو الماضي.

وأفاد مصدر مطلع «بوابة الوسط» اليوم الخميس، بأن من بين قادة المجموعات المسلحة الحاضرين من المنطقة الغربية هم كل من آمر «اللواء 52 مشاة» محمود بن رجب، ورئيس جهاز الأمن العام والتمركز الأمنية عماد الطرابلسي، وآمر كتيبة ثوار طرابلس أيوب بوراس.

ترتيبات المرحلة المقبلة في ليبيا
وسيبحث الاجتماع المرتقب للأطراف الليبية في الرباط مع مسؤولين مغاربة الوضع الراهن في ظل عودة الانقسام الحكومي مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية وفق ما تنص عليها خارطة الطريق وفرص التقدم بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة.

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وسبق للرباط استضافت اجتماع تقابلي بين قادة سياسيين وعسكريين من المنطقتين الشرقية والغربية، في أواخر مايو الماضي بحضور بالقاسم خليفة حفتر، وسبق ذلك اجتماع أول الذي عقد بمدينة مونترو السويسرية يومي 13 و14 مايو، نظمه «مركز الحوار الإنساني في جنيف»؛ لبحث مستقبل العملية السياسية في ليبيا

اتفاق على توسيع المشاركة في المغرب
واتفق المشاركون في اجتماع مونترو على عقد اجتماع في المغرب، فيما نوهت وكالة «نوفا» إلى أن الجولة الثانية لاجتماع مونترو في المغرب ستكون موسعة بحضور ممثلين عن الأحزاب السياسية وليس الأحزاب العسكرية فقط، بعد الاجتماع في المغرب.

ويأتي الاجتماع المرتقب في الرباط بالتزامن مع وجود المبعوثين الخاصين لكل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في العاصمة طرابلس منذ أمس الأربعاء عقب مشاركتهم في اجتماع دولي رفيع المستوى حول ليبيا عقد في تونس بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.

كما استضافت تونس أيضا يوم الثلاثاء اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين إضافة اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحضور فريق مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين.

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