انعقاد منتدى للأعمال الفرنسي - الليبي 20 يونيو

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعلن اتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميداف» عقد أشغال منتدى الأعمال الفرنسي - الليبي في طرابلس يوم 20 يونيو الجاري؛ لبحث فرص العمل الرئيسية في السوق المحلية والتركيز على مشاريع إعادة الإعمار.

وسيُعقد المنتدى برئاسة مشتركة للمدير العام لـ«ميداف» الدولية فيليب غوتييه، ورئيس غرفة التجارة الفرنسية الليبية جيروم بارت، حسبما أفاد بيان لاتحاد أرباب العمل الفرنسي، الخميس.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى بشكل خاص ممثلين عن الشركات الليبية والفرنسية الموجودة في ليبيا، كما سيسمح بإلقاء الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي والمالي، ومشاركة خبرة الشركات الفرنسية في ليبيا في مختلف القطاعات.

«ميداف»: السوق الليبية جاذبة للمستثمرين

واعتبر «ميداف» أن ليبيا لا تزال تواجه ضعف مؤسسات الدولة والتوترات السياسية، وتكافح لمواجهة تحدياتها الاقتصادية الهائلة من إعادة تشييد البنية التحتية التي تضررت من الحرب وتسريع عملية التنويع الاقتصادي. ومع ذلك أقر بمواصلة «السوق الليبية اجتذاب المستثمرين الأجانب المدركين لإمكانات نموها الهائلة».

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ودليله على ذلك أن «الشركات الفرنسية من جميع القطاعات والأحجام تعمل الآن في ليبيا على الرغم من هذا السياق المعقد، سواء في قطاعات الطاقة أو المياه أو الصحة أو البناء أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وذلك بالاعتماد على الشركات العامة الكبيرة شبه النظامية ولكن أيضا بالقطاع الخاص المرن تمكنوا من تطوير تدفق أعمالهم والاستثمار في المشاريع الواعدة.

وأكدت بعثة الأعمال التي قادتها «ميداف» في طرابلس خلال أكتوبر الماضي، رهان السلطات الكبير على القطاع الخاص، وعلى الشركات الفرنسية من حيث الاستثمارات ونقل المهارات والتقنيات، والقدرة على خلق وظائف مستدامة في البلاد.