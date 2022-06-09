السوق الرسمية: ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعرا العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وصعد متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.78 دينار مقابل 4.77 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وبالمثل زاد سعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.10 دينار، في حين انخفض سعر الجنيه الإسترليني من 6 دنانير مقابل 5.98 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.27 دينار و1.30 دينار و1.55 دينار على الترتيب.

وانخفضت الليرة التركية قرشًا واحدًا إلى 0.27 دينار من 0.28 دينار أمس، وثبت اليوان الصيني عند 0.71 دينار.