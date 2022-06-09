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ماكرون يبحث مع دراغي الوضع الليبي وملف الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 12:52 مساء
ماكرون يبحث مع دراغي الوضع الليبي وملف الهجرة
لقاء دراغي وماكرون في الإليزيه، 8 يونيو 2022، (الإنترنت)
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بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الوضع الليبي وملف الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال عشاء عمل في قصر الإليزيه أمس الأربعاء، ناقش خلاله الطرفان الأحداث الدولية والحرب في أوكرانيا والأمن الغذائي والاستقلال الذاتي الأوروبي، موقع «ديكود 39» الإيطالي.

وتحدث دراغي وماكرون عن تطورات الحرب في أوكرانيا، ودعم كييف والأمن الغذائي وتعزيز الحكم الذاتي الأوروبي فيما يخص الدفاع والطاقة في سبيل استراتيجية طاقة متنوعة وتقليل الاعتماد على الطاقة من روسيا.

محادثات بين وزيري الدفاع في البلدين
من ناحية أخرى، جرت محادثات بين وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أكدت أهمية التعاون على الصعيد العسكري.

تطرق جويريني إلى الأنشطة المشتركة للقوات المسلحة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية كمنطقة الساحل حيث استقرارها حاسم من أجل التوازن الأمني ​​في أوروبا، مع التأكيد المتبادل على الرغبة المقنعة من أجل التعاون بأقصى قدر من الفعالية.

وشدد جويريني أيضًا على أن إيطاليا وفرنسا بحكم تاريخهما وعلاقاتهما الممتازة وطموحاتهما المشتركة، لا يمكن أن تكونا إلا «بطلين فاعلين» في الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي وأمام التحديات غير المسبوقة بحكم السيناريو الدولي.

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