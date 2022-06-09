السايح يبحث مع وليامز تطورات العملية الانتخابية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز آخر تطورات العملية الانتخابية المقررة في ضوء المستجدات المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر المفوضية، اليوم الخميس، حيث استعرض الطرفان سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وإنجاز الاستحقاقات المرتقبة، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وأكدت وليامز دعم المجتمع الدولي لمساعي المفوضية، مثمنة جهودها في سبيل توفير «ظروف مثالية» لإجراء الانتخابات.

وليامز تبحث مع عقيلة تطورات المسار الدستوري

وأمس الأربعاء، التقت وليامز رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، حيث أطلعته على «خطط الجولة الأخيرة» من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة، المقرر عقدها الأسبوع المقبل، والهادفة إلى «وضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن».

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وقالت وليامز عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن اللقاء كان فرصة لإطلاع عقيلة على سلسلة الاجتماعات التي عُقدت في تونس الثلاثاء الماضي، بما في ذلك اجتماعات مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا.

بدوره، أكد عقيلة «دعمه الكامل للمسار الدستوري» الذي ترعاه البعثة بين المجلسين، للوصول إلى انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت.