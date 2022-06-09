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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على الساحل من الخليج إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 10:15 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على الساحل من الخليج إلى طبرق
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من الخليج إلى طبرق آخر الليل، بسبب شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميسن أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.5 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول غدًا إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب إلى صافية.
- الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه اليوم، تتحول إلى جنوبية شرقية صباح الغد ثم إلى شمالية غربية بعد الظهر، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة آخر الليل، وفي الصباح الباكر على طول الساحل لاحتمال ظهور شبورة مائية.

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