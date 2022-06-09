أحوال الطقس اليوم: استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء صيفية، اليوم الخميس، على معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تسجيل تراجع في درجات الحرارة بدايةً من غد الجمعة، على مناطق الشمال الغربي، تشمل مناطق الشمال الشرقي السبت.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة على الساحل الغربي، تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على باقي المناطق، تتحول تدريجيًا من مساء اليوم إلى شمالية معتدلة إلى نشطة أحيانًا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 38 و42 درجة مئوية على الدواخل، وتنخفض من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من مساء الغد، خصوصًا على الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية ثم جنوبية غربية، نشطة السرعة أحيانًا ما يتسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وبين 38 و41 درجة مئوية على جالو والجغبوب، وتسجل ارتفاعًا غدًا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، تتكاثر أحيانًا على غات، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية، وتتراجع يوم السبت.