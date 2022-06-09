«وسط الخبر»: الدبيبة في تركيا وحفتر يرفض «حلول الخارج».. إلى أين تتجه الأزمة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، الضوء على التطورات السياسية في ليبيا، في ظل تفاعلات محلية وأخرى دولية نشطة، قرب انتهاء خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.

وتناولت الحلقة ثلاثة تطورات في هذا الإطار، الأول يتعلق بتصريحات أطلقها قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، الذي رفض «حلول الخارج» ودعا إلى خارطة طريق ليبية خالصة، والثاني زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا ولقاؤه وزير الدفاع خلوصي آكار، والثالث لقاء جمع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع وفد من أعضاء لجنة «عودة الأمانة للشعب»، حيث بحثا آليات دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات.

- الدبيبة يشارك في افتتاح معرض للصناعات العسكرية التركية بمدينة أزمير

- حفتر: أي اتفاق للتسوية مصيره الفشل ما لم يحظَ بتأييد الشعب

- السايح يبحث مع لجنة «عودة الأمانة» الصعوبات أمام الانتخابات

إلى أين تتجه الأزمة قبل 22 يونيو الجاري، عندما يحين موعد انتهاء خارطة الطريق؟ على وقع حديث حفتر والنشاط الدولي، وهو ما علق عليه كل من المتابع للشأن العام فرج فركاش، ورئيس مركز «التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية» محمد المصباحي.

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