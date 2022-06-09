شاهد في «هذا المساء»: نفاذ المواد التشغيلية يهدد حياة مرضى غسيل الكلى

القاهرة - بوابة الوسط

عرض الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأربعاء، نداءات استغاثة أطلقها عدد من مرضى الكلى في مصراتة والمنطقة الغربية بعد نفاد المواد التشغيلية، وهو الخطر الذي دق من مصراتة، لكنه يشمل أغلب مراكز غسيل الكلى في ليبيا.

وتحدث مدير مركز الكلى في مصراتة الدكتور آدم الآغا عن معاناة مرضى الكلى جراء نقص المواد التشغيلية، لافتًا إلى أن حياة المريض أصبحت على المحك، لاسيما مع عدم وجود مقر خاص لمركز الكلى، رغم المراسلات والمناشدات.

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عدم صرف الرواتب

وأشار إلى وجود نقص كبير في الكوادر الطبية بسبب عزوف الأطباء والممرضين عن هذا المجال، بسبب عدم صرف الرواتب، منوها في هذا الشأن إلى وجود 42 ممرضًا بالمركز، بعضهم لم يُفرج عن رواتبهم منذ أكثر من عامين.

تنويع مصادر استيراد المواد التشغيلية لغسيل الكلى

أما مدير عام مركز الكلى في بنغازي الدكتور حسن الفسي، فأشار إلى ضرورة تنويع مصادر استيراد المواد التشغيلية، وعدم الاقتصار على أربع شركات فقط، مطالبًا بإنشاء الهيئة الوطنية لمرضى الكلى، معتبرًا أن الوضع بات كارثيًا.