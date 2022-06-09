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مداهمة وكر لسرقة الكوابل الكهربائية في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف الخميس 09 يونيو 2022, 12:27 صباحا
مداهمة وكر لسرقة الكوابل الكهربائية في أجدابيا
أسلاك كهرباء جرى ضبطها بحوزة المتهمين (مديرية أمن أجدابيا)
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داهمت عناصر قسم التحريات العامة بمديرية أمن أجدابيا وكرًا يحتوي على كوابل وأسلاك كهربائية مسروقة من أحد المواقع بالمدينة، حسب ما ذكرت وحدة الإعلام بالمديرية.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة الرائد عمر اشويقي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن معلومات وردت حول قيام مجموعة من الأشخاص بقطع وتخريب الكوابل والأسلاك الكهربائية الخاصة بالضغط العالي في إحدى المواقع لغرض بيعها.

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وأضاف أنه جرى إعداد محضر تحري وجمع المعلومات حول الواقعة؛ من أجل التأكد من صحتها، وجرى مداهمة الموقع بعد إذن النيابة العامة، وضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من الكوابل الكهربائية المعدة للبيع.

وأكد الرائد عمر اشويقي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.

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